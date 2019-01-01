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Стали известны подробности романа самого богатого человека в мире Джеффа Безоса с любовницей

Санчес разводится с мужем после 13 лет брака

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:59
Патрик Уайтселл, Лорен Санчес и Джефф Безос
Патрик Уайтселл, Лорен Санчес и Джефф Безос
Фото: Getty Images

Буквально неделю назад стало известно, что после 25 лет брака и совместной жизни самый богатый человек планеты, основатель крупнейшей в мире компании по обороту среди продающих товары и услуги через Интернет Amazon Джефф Безос разводится со своей супругой Маккензи Безос. О расставании Безос написал на своей странице в Twitter.

Позже выяснилось, что 54-летний Джефф крутит роман с 49-летней телеведущей Лорен Санчес. В западных СМИ появилось больше информации о новой избраннице самого богатого человека в мире.

Лорен Санчес Фото: Getty

Оказалось, что сейчас Лорен разводится с мужем Патриком Уайтселлом. В браке они прожили 13 лет, у пары двое детей. Источник из окружения супругов подтвердил, что Патрик узнал о начавшихся отношениях Лорен и Джеффа задолго до того, как эта новость попала в СМИ.

Инсайдер также описал характер Санчес: "Лорен очень любит веселиться. Она очень общительная – всегда была и всегда будет. Она из тех людей, которые в 49 лет соберет группу подружек и на вертолете отправится на Коачеллу (музыкальный фестиваль – Ред.).

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