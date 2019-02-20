Стали известны новые имена звезд, которые будут вручать "Оскар"
Это уже третий список знаменитостей, которые вручат заветные статуэтки
На официальном сайте Американской киноакадемии появился новый список знаменитостей, которые в день церемонии будут вручать статуэтки "Оскар". Отметим, что ранее уже были опубликованы два списка с именами звезд. В первый попали Шарлиз Терон, Крис Эванс, Аквафина, Вупи Голдберг и другие. Во втором списке отметились Эмилии Кларк и Джейсона Момоа, Мелисса Маккарти и Сара Полсон и еще девять звезд.
Итак, в третий список голливудских знаменитостей, которые "проведут" "Оскар" попали: Элси Фишер, Данай Гурира, Брайан Тайри Генри, Майкл Б. Джордан, Майкл Китон, Хелен Миррен ,Джон Малэни, Тайлер Перри, Фаррелл Уильямс, Кристен Риттер, Пол Радд и Мишель Йео.
Напомним, Прямую трансляцию церемонии награждения кинопремии "Оскар" можно будет посмотреть в ночь с 24 на 25 февраля на телеканале "Украина". Эксклюзивы из Лос-Анджелеса и прямые включения с красной дорожки самой известной кинопремии мира готовит съемочная группа новостей "Сегодня".
Ранее в Лос-Анджелесе в преддверии главной кинопремии года "Оскар" в отеле "Беверли Хилтон" собрались все номинанты, оглашенные ранее.
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