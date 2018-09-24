Стало известно, чьей девушкой оказалась лишенная короны "Мисс Украина-2018"

Также выяснилось, что у Вероники есть 4-летний сын

Вероника Дидусенко. Фото: instagram.com/veronika_didusenko

В четверг, 20 сентября, прошел конкурс "Мисс Украина-2018", победительницей которого стала 23-летняя Вероника Дидусенко. Но уже сегодня, 24 сентября, стало известно о дисквалификации девушки. Причиной этому является "сокрытие факта о семейном положении", ведь, по условиям конкурса, участницы не должны быть замужем или иметь детей, так как в таком случае они должны принимать участие в конкурсе "Миссис Украина".

Новые подробности появились благодаря соцсетям. Стало известно, что у девушки есть 4-летний сын и она была замужем. Об этом сообщил внештатный советник главы Администрации президента Украины Геннадий Курочка, который отметил на своей странице в Facebook, что он состоит в отношениях с Вероникой.

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Также Геннадий прокомментировал дисквалификацию Дидусенко: "Так, є дискримінаційний пункт Miss World, згідно з яким учасниця не може мати дітей, у Вероніки є чудовий хлопчик 4 рочки від першого шлюбу. Саме за цією ознакою материнства і відбулась дискваліфікація. Ми будемо гідно боротись не за титул, а за зміну цих "атавізмів".

Фото: скриншот

Напомним, финалистки "Мисс Украина-2018" Богдана Тарасик и Анастасия Кривохижа эксклюзивно для Сегодня.Lifestyle рассказали всю правду о конкурсе и подготовке.