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Стало известно, где пройдет свадьба Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса

На торжество знаменитости потратят более 3 миллионов долларов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:14
Дженнифер Лопес и Алекс Родригес
Дженнифер Лопес и Алекс Родригес
Фото: AFP

В марте Дженнифер Лопес объявила, что выходит замуж за Алекса Родригеса. Звездная пара недавно отпраздновала помолвку, а сейчас появилась информация о том, где пройдет их свадьба.

Почему Дженнифер Лопес стала персоной нон грата в Малайзии, смотрите в сюжете:

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес планируют грандиозную свадьбу. На торжество звездная пара пригласит около 500 гостей, пишет издание Radar Online, ссылаясь на собственный источник.

И хотя давно известно, что на свадьбе Лопес будут присутствовать Джордж и Амаль Клуни, Бритни Спирс и ее бойфренд, Питбуль и многие другие, артистка все же старается держать в тайне главные подробности важного дня.

"Это будет четвертый раз, когда Дженнифер идет под венец, и она знает, как легко это может превратиться в "медиа цирк", если информация раскроется", – говорит инсайдер.

Согласно данным таблоида, свадьба Дженнифер и Алекса пройдет в Майами. Невеста заказала торт из 10-ти ярусов с живыми цветами, а также фейерверк над океаном.

Кроме того, исполнительница хочет взять фамилию своего мужа. "Дженнифер безумно влюблена в Алекса и знает, что он человек, с которым она должна провести остаток своей жизни. Она просто не может дождаться, чтобы стать миссис Родригес", – сказал источник.

Напомним, недавно стало известно, что Дженнифер Лопес пригласила на свадьбу всех экс-бойфрендов.

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