Стало известно имя ребенка Регины Тодоренко и Влада Топалова

Влад Топалов назвал имя 2-месячного сына

Влад Топалов и Регина Тодоренко Фото: instagram.com/vladtopalovofficial

Влад Топалов и Регина Тодоренко стали родителями два месяца назад – у пары родился сын. Стоит отметить, продолжительное время артисты скрывали, что ждут ребенка, и подтвердили уже очевидный факт лишь на последних месяцах беременности Регины Тодоренко.

После родов назрел очередной вопрос: как Влад Топалов и Регина Тодоренко назвали сына? До этого момента пара не сообщала имя ребенка, но на днях в программе "Привет, Андрей" Влад Топалов все же признался, как они назвали сына. Стало известно, что пара выбрала достаточно распространенное имя для сына – Михаил.

Читайте также Регина Тодоренко впервые вышла в свет после рождения ребенка

Фото: instagram.com/vladtopalovofficial

К слову, поговаривают, что Влад Топалов и Регина Тодоренко назвали сына в честь его дедушки, отца Топалова.

Напомним, не так давно Регина Тодоренко рассказала о трудностях, с которыми столкнулась во время беременности. Подробности узнайте по ссылке.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram