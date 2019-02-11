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Стало известно имя ребенка Регины Тодоренко и Влада Топалова

Влад Топалов назвал имя 2-месячного сына

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:51
Влад Топалов и Регина Тодоренко
Влад Топалов и Регина Тодоренко
Фото: instagram.com/vladtopalovofficial

Влад Топалов и Регина Тодоренко стали родителями два месяца назад – у пары родился сын. Стоит отметить, продолжительное время артисты скрывали, что ждут ребенка, и подтвердили уже очевидный факт лишь на последних месяцах беременности Регины Тодоренко.

После родов назрел очередной вопрос: как Влад Топалов и Регина Тодоренко назвали сына? До этого момента пара не сообщала имя ребенка, но на днях в программе "Привет, Андрей" Влад Топалов все же признался, как они назвали сына. Стало известно, что пара выбрала достаточно распространенное имя для сына – Михаил.

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Фото: instagram.com/vladtopalovofficial

К слову, поговаривают, что Влад Топалов и Регина Тодоренко назвали сына в честь его дедушки, отца Топалова.

Напомним, не так давно Регина Тодоренко рассказала о трудностях, с которыми столкнулась во время беременности. Подробности узнайте по ссылке.

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