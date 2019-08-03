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Стало известно, как Меган Маркл отпразднует свой день рождения

4 августа герцогине Сассекской исполнится 38 лет

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:24
Меган Маркл
Меган Маркл
Фото: Getty Images

В воскресенье, 4 августа, герцогине Сассекской Меган Маркл, которая готовит к выпуску бюджетную линию одежды, исполнится 38 лет. В этом году жена принца Гарри впервые встретит свой день рождения в качестве мамы. О том, как Маркл отпразднует свой день рождения уже завтра, читайте далее в материале.

Смотрите ролик о том, как Меган Маркл представила собственную обложку для глянца:

С рождением первенца у Меган и Гарри стало вдвое больше забот. Очевидно, что и времени на развлечения или хотя бы отдых у герцогов Сассекских не так много. Вероятнее всего, Меган Маркл предпочтет отметить свой день рождения в кругу близких людей. По информации инсайдера издания ELLE, Гарри и Меган проведут завтрашний день тихо и без лишнего шума.

Принц Гарри как раз вернется из лагеря Google на Сицилии, где он выступил с речью о борьбе с изменением климата, поэтому они спокойно отпразднуют день рождения Меган в кругу семьи. Герцог и герцогиня были настолько заняты последнее время, что ее день рождения будет просто заслуженным днем отдыха с несколькими друзьями и, конечно, возможностью разделить драгоценные моменты с Арчи, сообщает источник.

Примечательно, что в 2018 году Меган не праздновала свой день рождения – минувшее 4 августа выпало на день свадьбы друга детства принца Гарри Чарли ван Страубензи, где герцог и герцогиня Сассекские были гостями.

Недавно мы писали, что в сети появились редкие снимки Меган Маркл во время беременности.

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