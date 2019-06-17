Стало известно, как пройдут крестины Арчи Харрисона

Церемония крещения первенца герцогов Сассекских запланирована на июль

Меган Маркл и принц Гарри с сыном Фото: AFP

Крестины новорожденного сына Меган Маркл и принца Гарри – Арчи Харрисона, в честь которого назвали сорт цветов, состоятся в июле. Об этом сообщает издание ЕТ со ссылкой на собственный источник.

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Крестины сына Меган Маркл и принца Гарри – Арчи Харрисона: детали церемонии

Известно, что церемония крещения первенца герцога и герцогини Сассекских пройдет уже в следующем месяце в часовне Святого Георгия в Виндзорском дворце. Именно там весной 2018 года поженились Меган и Гарри. Здесь же в 1984 году крестили самого Гарри.

Крестить Арчи будет архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби. Он искупает ребенка Меган Маркл в купели из позолоченного серебра Лилии и в воде из реки Иордан.

Сын Меган Маркл и принца Гарри Фото: instagram.com/theroyalfamily

Стоит отметить, что крестины королевских наследников в Великобритании принято проводить на третий месяц после появления малышей на свет.

Напомним, что в День отца Меган Маркл и принц Гарри опубликовали первое фото Арчи Харрисона.

Ранее сообщалось, что Меган Маркл может стать приглашенным редактором Vogue.

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