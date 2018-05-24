Стало известно, кто этот таинственный красавчик со свадьбы Меган Маркл и принца Гарри

Как оказалось, парень тоже королевских кровей

Таким Луи был в 14 лет Луи Спенсер с семьей. Фото: Getty Луи Спенсер с семьей. Фото: Getty Луи Спенсер с семьей. Фото: Getty Луи Спенсер с семьей. Фото: Getty 1/4

Сердца всего мира покорил таинственный незнакомец, который был среди гостей на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл 19 мая. Все соцсети просто взорвались в догадках, кто же этот красавчик, а СМИ уже сбились с ног.

Как оказалось, на церемонии появился Луи Спенсер со своей мамой и сестрами. Женщины в соцсетях буквально устроили бум на фото этого красавчика. Сама Ники Минаж тоже отметила в соцсети то, что он отличный парень и она рада знакомству.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Джорж Клуни вместо бармена: известны подробности закрытой вечеринки принца Гарри и Меган Маркл

Оказывается, что Луи Спенсер – племянник принцессы Дианы и будущий граф и двоюродный брат принца Гарри. Однако, парень не любит появляться на публике и не бывает в соцсетях. Печальное прошлое родителей оставило тень на парне. Алкоголь, наркотики, анорексия и булимия – все это пережила его мать, которая вышла за Спенсера. Мужчина разбил ей сердце, изменил. Сама Виктория Айткен говорила, что у них с принцессой Дианой много общего.

Женщина взялась за ум только после рождения Луи. Она бросила наркотики и алкоголь, развелась и увезла сына в Кейптаун, что в Африке. Мальчик рос вдали от таблоидов. А свадьба Меган Маркл и принца Гарри чуть ли не первое светское мероприятие Луи. Впрочем, на свадьбе принца Уильяма и Кейт Миддлтон он тоже был, то тогда ему было 14 лет. На белобрысого парнишку никто не обратил внимания. А сейчас ему пророчат настоящее модельное будущее.

Напомним, на торжестве отсутствовал отец Меган – Томас Маркл. Мужчина пропустил свадьбу из-за операции на сердце, сейчас он находится в Мексике. Пара собирается отправиться в Мексику и навестить Томаса Маркла.