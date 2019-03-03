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Стало известно, кто победил во втором выпуске супершоу "Дивовижні люди"

Во втором выпуске шоу триумфатором стала женщина с феноменальной памятью

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:42
Шоу "Дивовижні люди"
Шоу "Дивовижні люди"
Фото: пресс-служба канала "Украина"

В субботу, 2 марта в эфир канала "Украина" вышел второй выпуск новейшего супер-шоу "Дивовижні люди" с ведущим Александром Скичко, героями котрого становятся украинцы с выдающимися умственными способностями. Победу во втором эфире получила "женщина-компьютер" Наталья Жидкова, которая владеет уникальной визуальной памятью.

35-летняя Наталья их Харькова развила в себе способность запоминать огромные объемы информации – лица, числа, изображения.

"У меня феноменальная память, но об этом я узнала только после 30 лет. Я пошла на пробный урок курсов по развитию памяти. И когда увидела, с чем я пришла и с чем выхожу после урока, результат меня удивил. Теперь я преподаю и сама веду курс "Феноменальная память", – говорит Наталья Жидкова.

Александр Скичко и Наталья Жидкова
Александр Скичко и Наталья Жидкова
Фото: пресс-служба канала "Украина"

Команда проекта "Дивовижні люди" подготовила для нее невероятное испытание – в течении 4 минут ей необходимо было зафиксировать в памяти имена 24 пар близнецов, которые появлялись в студии в одинаковой одежде, а также запомнить их рассадку на 6-ступенчатой платформе. По истечении этого времени близнецы закрыли свои лица и Наталье, используя визуальную память, необходимо было сказать, где сидят пары, а также назвать имена всех 48 близнецов.

Наталья Жидкова выиграла 100 000 грн, а также присоединилась к Лиге супер-людей. В финальном выпуске проекта она сможет побороться за главный приз – 200 000 грн и звание победителя супер-шоу.

Также во втором выпуске проекта "Дивовижні люди" за победу боролись: "мальчик-калькулятор" Сава Мурачев, который научился молниеносно умножать в уме одно-, двух-, трех- и даже четырехзначные числа; "человек-реверс" Дмитрий Куценко, который способен переворачивать слова, как магнитофон – он научился петь задом наперед тысячи песен; "человек-радар" Евгений Иванов, который владеет стереоскопическим зрением; флорист с уникальной тактильной памятью Стас Швец; "девушка-каучук" Надежда Васина, которая владеет впечатляющей мышечной памятью.

Напомним, участник шоу "Дивовижні люди" довел Машу Ефросинину до слез.

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Источник: Сегодня
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