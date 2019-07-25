Стало известно, кто поддерживает Ирину Шейк после разрыва с Брэдли Купером
СМИ узнали, появился ли бойфренд у супермодели
После четырех лет совместной жизни Ирина Шейк рассталась с Брэдли Купером и сейчас пытается переосмыслить прошлые отношения и свою жизнь в целом. Отметим, что пара уже договорилась об опеке над двухлетней дочерью Леа.
Ирина Шейк отомстила матери Брэдли Купера. Детали в сюжете:
По информации Е! News, Шейк сложно переживает разрыв с отцом своего ребенка. Супермодель отдается работе и пытается восстановиться после недавних событий, однако это происходит медленно. Источник издания сообщил, что на данный момент Ирина Шейк ни с кем не встречается. Отношения не являются приоритетом для звезды, по крайней мере, пока.
"Ирина сейчас ни с кем не встречается. Она сосредоточена на своей дочери и проводит время с ней. Она хотела бы встретить мужчину в будущем, но в данный момент это не является приоритетом. Она лишь недавно закончила продолжительные отношения и хочет восстановиться", – утверждает инсайдер.
Стало известно, что мать Ирины Шейк – Ольга поддерживает свою звездную дочь после расставания. На днях женщина была замечена на прогулке с супермоделью в Нью-Йорке.
Ранее мы также писали, что на Леди Гагу обрушился гнев в сети из-за Купера и Шейк.
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