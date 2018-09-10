Стало известно, кто представит Украину на "Детском Евровидении-2018"

Конкурс пройдет в Беларуси

Детское Евровидение-2018. Фото: https://junioreurovision.tv

В Минске, 25 ноября пройдет международный песенный конкурс "Детское Евровидение", на котором Украину представит 11-летняя винничанка Дарина Красновецкая.

Девочка стала победительницей национального отбора. Определение победителя среди 10 финалистов происходило по результатам оценки жюри и с учетом совещательного голоса от зрителей, которые голосовали онлайн.





В состав профессионального жюри вошли: фронтмен известной украинской группы "Антитела" Тарас Тополя, певица и член правления общественного вещателя Украины Александра Кольцова, певец и композитор LAUD, певица и победительница многих международных вокальных конкурсов София Куценко, а также народная артистка Украины Мария Бурмака, которая стала председателем судейского состава, передает UA:Перший.

Ранее мы сообщали, что Украина отказалась от участия в конкурсе из-за финансовых проблем. Однако, позже стало известно, что наша страна все таки будет принимать участие в "Детском Евровидении" и национальный отбор пройдет онлайн.