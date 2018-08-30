Стало известно, кто станет следующим Холостяком

Впервые в истории шоу зрителям дали возможность голосовать за претендентов на роль главного героя

Никита Добрынин. Фото: пресс-служба

Начались съемки девятого сезона романтического реалити "Холостяк", в котором главным героем стал популярный ведущий телеканала М1 и радиостанции "Русское Радио Україна", главный редактор мужского журнала XXL (Украина) Никита Добрынин.

Никите 30 лет. Сейчас почти все его время занимают работа, спорт и путешествия, но Холостяк уверен, что карьера – далеко не все для мужчины, ведь она не может сделать его полностью счастливым.

"Моя жизнь достаточно динамична и насыщенна, поэтому дом для меня является некой крепостью, в которую хочется возвращаться, где мне и моей девушке должно быть спокойно и уютно вместе. Я тот мужчина, который всегда будет любить свою жену чуть-чуть больше, чем наших детей. На своем примере я готов показать, что за любовь и отношения стоит бороться, и я искренне надеюсь, что смогу встретить свою половину на этом проекте", – рассказал Холостяк.

Никита Добрынин Фото: пресс-служба

Директор ТО Анна Калина отмечает, что Никита Добрынин – первый Холостяк, который понравился телезрителям еще до того, как официально стал Холостяком в романтическом реалити.

"В этом году мы впервые дали возможность предложить имя нового Холостяка тем, для кого создаем этот проект – нашим зрителям. Весь июнь они озвучивали свои предпочтения и голосовали на официальных страницах канала (сайт СТБ, соцсети и приложение "Телепортал"). Нам приятно, что выбор зрителей (а имя Никиты звучало в комментариях чаще всего) абсолютно совпадает с нашим. Значит, мы смотрим со зрителями в одном направлении, что меня и команду, конечно же, очень радует, – рассказывает Анна.

Никита Добрынин Фото: пресс-служба

О Холостяке:

Никита Добрынин родился 30 декабря 1987 года, вырос в Черновцах.

В 2009 году окончил факультет журналистики в Черновицком национальном университете имени Юрия Федьковича. С 2005-го года, будучи студентом, Никита начал работать ведущим на местных радиостанциях и телеканале "Чернівці".

В 2008-м будущий Холостяк переехал в Киев и стал ведущим "Русского радио Україна". После чего началась его успешная карьера телеведущего на всеукраинских каналах.

Сегодня Никита Добрынин – ведущий телеканала М1 и радиостанции "Русское радио Україна", а также главный редактор мужского журнала XXL (Украина).

Много занимается спортом: тайский бокс, сёрфинг, кроссфит, стрельба.

Музыкальные предпочтения: Travis Scott, Childish Gambino, Nicki Minaj, The Weeknd, Benjamin Clementine, Океан Ельзи, Kazka.

Рост Холостяка – 182 см.

Напомним, главным героем прошлого сезона стал певец Рожден Ануси, а победительницей шоу стала Иванна Гончарук. Однако, самой яркой и запоминающейся участницей стала Галина Присташ, у которой Сегодня.Lifestyle взял интервью.