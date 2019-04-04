Стало известно, от чего пришлось отказаться Елизавете II

Королева больше не будет водить автомобиль

92-летняя королева Великобритании Елизавета II Фото: Getty Images

После автомобильной аварии, которая произошла в январе этого года с участием принца Филиппа, возник вопрос о том, стоит ли вообще супругу королевы Елизаветы II в таком возрасте водить автомобиль. Пока неизвестно, садится ли принц Филипп сейчас за руль, однако появилась информация о том, что 92-летняя королева в скором времени больше не будет водить авто, сообщает Times.

12 апреля королеве исполняется 93 года, и незадолго до ее дня рождения королевский дворец объявил, что в большинстве мест она не прекратит вождение авто.

Елизавета II Фото: AFP

Хотя у Ее Величества всегда было много водителей, она могла водить автомобиль в любое время, и делала это в течение многих лет. Отметим, что Ее Величество очень любила это занятие. После аварии принца Филиппа несколько месяцев назад, королеве посоветовали отказаться от вождения авто.

Однако Елизавета II оставила за собой право водить машину на территории Кенсингтонского дворца. За его пределами королева будет пользоваться услугами личных водителей.

Напомним, Елизавета II наложила вето на просьбу Меган Маркл.

Ранее Елизавета II и Кейт Миддлтон впервые вышли в свет вдвоем.

Что королева Елизавета II запретила женам своих внуков – смотрите видео:

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