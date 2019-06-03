Kyiv Comic Con 2019: Король Ночи не приехал в Киев

Фестиваль прошел на высшем уровне

Король Ночи в "Игре престолов" Фото: YouTube

Недавно стало известно, что столицу Украины посетит известный актер, сыгравший Короля Ночи в сериале "Игра престолов" - Ричард Брейк. Он должен был приехать на фестиваль популярной культуры в Киеве Kyiv Comic Con. Однако, актер не смог приехать на ежегодный фестиваль, говорится в официальном заявлении фестиваля 31 мая.

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"Утром мы должны были ехать встречать Ричарда Брейка, вместо этого получили сообщение. Его ближайшего члена семьи госпитализировано в критическом состоянии, и он не сможет приехать", – сказано в заявлении.

Впрочем, на мероприятии было и так весело: кино, видеоигры и IT, комиксы, косплей и LARP, настольные игры, литература, стенды, аниме и манга, детские мероприятия. Кроме того, украинцы показали просто невероятные костюмы своих любимых героев: Локи, Шляпник, и другие.

Напомним, в 2018 году на Comic Con Ukraine приезжали британский актер Джон Рис-Дэвис, известный по фильмам "Властелин колец", "Индиана Джонс и последний крестовый поход" и "Затерянный мир", а также американский актер Брайан Декарт,звезда видеоигры Detroit: Become Human.

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