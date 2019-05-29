Стало известно, почему Крису Хемсворту и Крису Эвансу запретили давать совместные интервью

Актеры знакомы больше 10 лет, но вместе им быть запрещают режиссеры фильмов

Крис Хемсворт и Крис Эванс в ролях Тора и капитана Америки в "Мстителях" Фото: YouTube

Только недавно стало известно, что дуэт двух главных героев киновселенной Marvel – Криса Хемсворта и Криса Эванса, которые сыграли в "Мстителях", оказался для студии головной болью. Из-за этого актерам запретили давать интервью вместе, пишет Variety.

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Эвансу и другим актерам постоянно делали замечания за откровенно детское поведение на съемочной площадке "Мстителей". Поэтому за ее пределами студии Marvel пришлось развести Капитана Америку и Тора по разным углам.

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"Между нами настоящая братская связь. Думаю, они запретили нам давать совместные интервью, потому что мы тратим много времени на дурачества – вместо того, чтобы отвечать на вопросы по теме",- объяснил Хемсворт изданию Variety.

Крис Эванс подтвердил его слова: "Нам было очень весело вместе. Мы вели себя, как дети, и были неразлучны. Мне хотелось бы сняться с ним в какой-нибудь комедии в стиле 80-ых, где мы могли бы стряхнуть с себя наши узнаваемые образы супергероев".

Напомним, ранее Крис Хемсворт посетил вечернее шоу Jimmy Kimmel Live, где вспомнил шокирующую историю о том, как его маленькая дочь несколько лет назад чуть не погибла в Диснейленде из-за его ошибки!

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