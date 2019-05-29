Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Стало известно, почему Крису Хемсворту и Крису Эвансу запретили давать совместные интервью

Актеры знакомы больше 10 лет, но вместе им быть запрещают режиссеры фильмов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:02
Крис Хемсворт и Крис Эванс в ролях Тора и капитана Америки в "Мстителях"
Крис Хемсворт и Крис Эванс в ролях Тора и капитана Америки в "Мстителях"
Фото: YouTube

Только недавно стало известно, что дуэт двух главных героев киновселенной Marvel – Криса Хемсворта и Криса Эванса, которые сыграли в "Мстителях", оказался для студии головной болью. Из-за этого актерам запретили давать интервью вместе, пишет Variety.

Смотрите видео об актерах боевиков:

Эвансу и другим актерам постоянно делали замечания за откровенно детское поведение на съемочной площадке "Мстителей". Поэтому за ее пределами студии Marvel пришлось развести Капитана Америку и Тора по разным углам.

Читайте также
Крис Эванс покидает "Мстителей"

"Между нами настоящая братская связь. Думаю, они запретили нам давать совместные интервью, потому что мы тратим много времени на дурачества – вместо того, чтобы отвечать на вопросы по теме",- объяснил Хемсворт изданию Variety.

Крис Эванс подтвердил его слова: "Нам было очень весело вместе. Мы вели себя, как дети, и были неразлучны. Мне хотелось бы сняться с ним в какой-нибудь комедии в стиле 80-ых, где мы могли бы стряхнуть с себя наши узнаваемые образы супергероев".

Напомним, ранее Крис Хемсворт посетил вечернее шоу Jimmy Kimmel Live, где вспомнил шокирующую историю о том, как его маленькая дочь несколько лет назад чуть не погибла в Диснейленде из-за его ошибки!

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Крис Эванс покидает "Мстителей" Красавчик Крис Хемсворт в рубашке и очках: появились первые фото со съемок фильма "Люди в черном 4"
marvel крис хемсворт мстители крис эванс
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

15 лет после «Клона»: как выглядит реальный сын Жади и Лукаса?
15 лет после «Клона»: как выглядит реальный сын Жади и Лукаса?
Новоиспеченная жена Каменских умилила сеть фото со своей собакой
Новоиспеченная жена Каменских умилила сеть фото со своей собакой
Тайны Татьяны Лавровой: «Олег пьет и меня заставляет»
Тайны Татьяны Лавровой: «Олег пьет и меня заставляет»
''Ту Аллу она уже сама не помнит'': Галкин о состоянии Пугачевой
''Ту Аллу она уже сама не помнит'': Галкин о состоянии Пугачевой

Популярные статьи

Сегодня, 16:35Fun

29 мая: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Сегодня, 10:48Fun

Разбивший яйцо на голове у политика парень внезапно разбогател

Сегодня, 09:14Travel

Как получить биометрический паспорт: цена, документы и все нюансы

Сегодня, 08:29Техно

Xiaomi выпустила "смартфон-убийцу" Redmi K20 Pro

Вчера, 18:41Wellness

Правильное питание для похудения: каким оно должно быть

Вчера, 16:48Wellness

Пищевое отравление – симптомы и первая помощь

Вчера, 15:30Fun

Когда Троица 2019 в Украине – дата и выходные дни

Вчера, 12:42Шоу-бизнес

Слава Каминская назвала причину развода с мужем

Вчера, 12:35Fun

Мужчина во время обеденного перерыва стал мультимиллионером

Вчера, 09:21Fun

"Капсулу времени" извлекли со дна океана: ей 20 тысяч лет

Вчера, 09:00Афиша

"Чернобыль" 2019: где и когда смотреть 4-ю серию

Вчера, 08:25Техно

Ноутбук с процессором от смартфона выдал фантастические результаты

Вчера, 05:05Психология

Гороскоп на сегодня: Ракам нужно смириться с ситуацией, а Львам – не делиться идеями

27 маяШоу-бизнес

Созданы друг для друга: Настя Каменских и Потап показали пляжные фото

27 маяFun

27 мая: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

27 маяАнонс

"Холостяк 9": как сложились отношения Никиты и Даши после проекта

Новости партнеров

Вот как выглядит новая девушка Луиза Адриану. Фото
Вот как выглядит новая девушка Луиза Адриану. Фото
5 причин, почему нужно перестать есть кашу на завтрак
5 причин, почему нужно перестать есть кашу на завтрак
«Скажите, как его зовут»: самые странные имена детей звезд
«Скажите, как его зовут»: самые странные имена детей звезд
Видео дня. Самые женственные футболистки мира
Видео дня. Самые женственные футболистки мира
Мария Куликова: «Эта встреча перевернула всю мою жизнь»
Мария Куликова: «Эта встреча перевернула всю мою жизнь»
Как это было: трогательный фильм о свадьбе Насти и Потапа
Как это было: трогательный фильм о свадьбе Насти и Потапа
Вчені назвали овоч, який знижує тиск
Вчені назвали овоч, який знижує тиск
Няня первенца Меган Маркл и принца Гарри уволилась - СМИ
Няня первенца Меган Маркл и принца Гарри уволилась - СМИ
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь