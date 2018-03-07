Стало известно, почему Светлана Лобода покидает сцену до осени

Сегодня, 16:00

Лобода не появится на сцене около семи месяцев

Светлана Лобода
Светлана Лобода

Российские СМИ сообщают о беременности Светланы Лободы. Певица якобы находится на седьмом месяце беременности, а отец ребенка – солист группы Rammstein Тилль Линдеманн.

Напомним, Лобода появилась на красной дорожке музыкальной премии "ЖАРА". У певицы сквозь блузку просматривался округлившийся животик. При этом сверху она надела oversize жакет, из-за которого нельзя со 100% уверенностью говорить о том, что Светлана на самом деле ждет второго ребенка. 

На днях журналисты выяснили, что Светлана якобы отменила выступления, запланированные на лето этого года, и перенесла все концерты на осень. "Концерты изначально не стояли до осени в связи с тем, что Светлана улетает в Америку записывать новый альбом. Это общеизвестная и общедоступная информация", — заявила пиар-агент певицы Евгения Нагапетян Woman.ru.

На официальном сайте Лободы опубликована информация о том, что следующее ее выступление состоится только 25 октября. Таким образом, Светлана не появится на сцене около 7 месяцев.

Напомним, близкая подруга Лободы – Лолита Милявская на странице в Instagram оригинально прокомментировала "беременность" Светланы.
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