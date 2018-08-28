Стало известно, сколько знаменитости зарабатывают за час

Иностранным СМИ стало интересно посчитать чужие деньги

Джордж Клуни. Фото: Getty

Данные Forbes о доходах знаменитостей за последний год использовал портал Business Insider и разделил эти цифры на количество часов в году. Таким образом, издание подсчитало, сколько зарабатывают известные знаменитости и бизнесмены в час.

Список самых богатых знаменитостей возглавил голливудский актер Джордж Клуни и его 27 283 долларов в час. Он же занял первую строчку в рейтинге Forbes среди самых богатых актеров кинематографа. Его состояние за 2017-2018 год оценивается в 239 миллионов долларов, пишет портал Business Insider.

Фото: Business Insider

Вторую строчку заняла 21-летняя Кайли Дженнер, которая в час зарабатывает 19 006 долларов. В рейтинг других богатых знаменитостей вошли такие звезды, как Дуэйн Джонсон – 14 155 долларов, Эллен Дедженерес – 9 988 долларов, Леброн Джеймс – 9 760 долларов, Тейлор Свифт – 9 132 долларов за час.

Певица Бейонсе заняла седьмое место. Ее заработок – всего 6 849 долларов. Среди бизнесменов первое место занял СЕО "Амазона" Джефф Безос, который зарабатывает 4 474 885 долларов в час. На втором месте с заработком в 1 712 328 долларов стоит создатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг.

Фото: Business Insider

Напомним, американский бизнес-журнал Forbes уже опубликовал свой ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей мира Celebrity 100, согласно которому в прошлом году самой богатой стала Джоан Роулинг. В этот список входят спортсмены, актеры, музыканты и другие представители развлекательной индустрии. В этом году первую строчку рейтинга занял боксер Флойд Мейвезер.