Стало известно, в каком городе пройдет "Евровидение-2019"

За право проведения конкурса боролись Тель-Авив, Иерусалим и Эйлат

Нетта Барзилай. Фото: eurovisionworld.com

До следующего конкурса "Евровидение" в 2019 году осталось менее года, но споры и ажиотаж вокруг конкурса возникли уже сейчас. Недавно мировые деятели культуры написали открытое письмо, в котором выражают протест в связи с проведением конкурса в Израиле и призвали страны бойкотировать его. Также ходили слухи о том, что конкурс и вовсе могут перенести в другую страну.

Однако, все споры на сегодняшний день утихли. На официальном сайте "Евровидения" сообщили о том, что организаторы наконец-то определились с городом, в котором пройдет музыкальное состязание – это Тель-Авив. Также стали известны окончательные даты проведения конкурса. Так, первый полуфинал, второй полуфинал и финал "Евровидения" пройдут 14, 16 и 18 мая соответственно. Мероприятие будет проходить в комплексе EXPO Tel Aviv. Отметим, что кроме Тель-Авива заявку на проведение подавали Иерусалим и Эйлат.

Ранее возникали споры насчет локации для конкурса. Европейский вещательный союз был недоволен вмешательством правительства в организацию конкурса.