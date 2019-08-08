"Стараюсь на себя не смотреть": Олег Винник удивил признанием

Певец вспомнил, как впервые почувствовал себя звездой

Олег Винник Фото: instagram.com/olegg.vynnyk

За кулисами праздничного шоу "З Днем народження, Україно!", которое телеканал "Украина" покажет в День Независимости, 24 августа в 20:00, Олег Винник вспомнил, как впервые почувствовал себя звездой. Несмотря на бешеную популярность, украинский артист до сих пор спокойно относится к своей узнаваемости.

Более детально о биографии Олега Винника смотрите в нашем видео:

Об этом артист рассказал в интервью журналистам телеканала "Украина".

"Я уже не вспомню, где и когда впервые увидел себя по телевизору... Наверное, когда еще за рубежом жил. Но это было очень необычно. Вообще артистам обычно трудно на себя смотреть, всегда кажется, что можно было лучше, всегда хочется что-то изменить. Поэтому стараюсь на себя не смотреть, да и нет сейчас времени на это", – поделился Олег Винник за кулисами шоу "З Днем народження, Україно!".

А вот родственники и близкие люди, по признанию певца, не пропускают эфиры с его участием.

"Помню, что сам позвонил маме и сказал, когда, по какому каналу будут показывать концерт со мной. Понимал, что иначе она будет переживать, всю ночь не будет спать. Это же мама! Хотя мамы уже нет, царство ей небесное, но я очень счастлив, что она имела возможность гордиться мной. Для меня очень важно, чтобы родители мной гордились", – отметил певец в интервью телеканалу "Украина".

Напомним, в праздничном шоу "З Днем народження, Україно!" зажгут Тина Кароль, Олег Винник, Макс Барских, Сергей Бабкин, Alyosha, ALEKSEEV, Michelle Andrade, TAYANNA, TARABAROVA, JERRY HEIL, а также группы "Время и Стекло", "MOZGI", KAZKA, DZIDZIO, "Антитіла", "НЕАНГЕЛЫ", "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ", KADNAY, Freedom-jazz, LETAY. Режиссером праздничного стала Елена Коляденко, а ведущим – Александр Скичко. Телевизионную версию шоу зрители канала "Украина" увидят 24 августа в 20:00 в рамках праздничного эфира, посвященного Дню независимости Украины.

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