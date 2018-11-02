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Старшая дочь Оли Поляковой показала, как отдыхает на Мальдивах

Маша Полякова поделилась фотографиями с отдыха

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:00
Дочь Оли Поляковой Маша. Фото: instagram.com/mashapolyakova
Дочь Оли Поляковой Маша. Фото: instagram.com/mashapolyakova

Певица Оля Полякова, которая заступилась за дочь перед хейтерами, сейчас отдыхает с семьей на Мальдивах. И пока звезда постит в Instagram свои фото "ню", уверенно на пятки знаменитой маме наступает 13-летняя Мария.

На странице в фотоблоге девочка выложила несколько фото с отдыха на островах.

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Дочь Оли Поляковой Маша
Фото: instagram.com/mashapolyakova

Вместе с Машей на фотографии позирует ее младшая сестра Алиса. Старшая дочь Поляковой показала, как они с Алисой плавали в океане.

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Дочери Поляковой Маша и Алиса
Фото: instagram.com/mashapolyakova

"Мальдивы – лучшее место на земле", – резюмировала Маша. "Моя любовь", "Любимка", – такими словами сопроводила изображения с сестрой девочка.

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Дочери Поляковой Маша и Алиса
Фото: instagram.com/mashapolyakova

Напомним, совсем недавно Оля Полякова устроила невероятное шоу в Киеве. Звезда дала масштабный концерт во Дворце спорта. Суперблондинка сменила за вечер 11 образов. Она была и в роли Золушки, прибывшей в сверкающей карете в окружении зеркальных коней, и Космической королевы, и Лесной Мавки, играющей на рояле, и роковой женщины в красном. Во время шоу Полякова также представила пять новых песен, которые и мы вскоре услышим. А финальным аккордом стал ее полет над залом.

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Источник: "Сегодня"
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