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Старший сын Брэда Питта впервые рассказал об отношениях с отцом

Голливудский актер Брэд Питт еще не успел проведать сына в университете

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:30
Анджелина Джоли и Мэддокс
Анджелина Джоли и Мэддокс
Фото: Getty Images

Старший приемный сын Анджелины Джоли и Брэда Питта Мэддокс впервые откровенно рассказал об отношениях с отцом. 18-летний уроженец Камбоджи, который поступил в сеульский Университет Ёнсе, расстроен тем, что приемный отец его еще не навестил в Южной Корее.

Анджелина Джоли получила нового звездного врага. Детали в сюжете:

На вопрос журналистов издания In Touch о том, навестит ли его Брэд Питт, Мэддокс пожал плечами и с грустью ответил: "Я не знаю. Что будет, то будет". 

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Также студент первого курса отметил, что его братья и сестры рады тому, что Мэддоксу удалось поступить в университет Южной Кореи. 

Отметим, что, по информации ряда зарубежных СМИ, Мэддокс и Брэд не ладят между собой. Более того, 18-летний парень никогда себя не считал сыном голливудского актера, поскольку Анджелина Джоли усыновила его еще задолго до знакомства с Питтом. Во время бракоразводного процесса актеров Мэддокс всячески поддерживал приемную маму. 

Напомним, что после отъезда приемного сына в Южную Корею, Анджелина Джоли планирует стать мамой в седьмой раз.

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