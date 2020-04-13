У Стаса Михайлова обнаружили коронавирус: заявление певца

Звезда до конца думал, что болен пневмонией

На прошлой неделt российский певец Стас Михайлов попал в больницу с двухсторонним воспалением легких. Эстрадный артист тогда заявил, что сделал компьютерную томографию и четыре теста на COVID-19, которые оказались отрицательными. Но теперь российская звезда признался, что все-таки вызвана коронавирусом.

Об этом Стас Михайлов заявил на личной странице в Instagram. Более того, ему удалось выздороветь от COVID-19. Пневмония, которой он болел, оказалась коронавирусом. В публикации артист поблагодарил фанатов за беспокойство.

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"Сам никогда не думал, что с этим столкнусь, но, к сожалению, это правда. И уже тест подтвердил, что у меня действительно был коронавирус... Вы должны понимать, что своевременное обращение к врачам и уважительное отношение к себе и окружающим даст хороший результат. Самоизоляция – это лучшее для нас сегодня! Поймите, мы должны думать не только о себе, а ещё и о тех, кто рядом! Следующая неделя – страстная, и нам надо задуматься о том, как мы живем, что мы делаем! У меня большие надежды, что после светлого праздника Пасхи все наладится и станет лучше!!! Берегите себя и оставайтесь дома! Бог нас хранит!" – написал Стас Михайлов.

INSTAGRAM

Напомним, что его коллега – российский певец Лев Лещенко – сообщил о том, что ему вместе с супругой удалось побороть коронавирус. Также он показал фото с медиками.

Минздрав призывает : при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция – самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования.

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