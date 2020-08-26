Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Статный мужчина: Иракли Макацария оголил торс и показал стальной пресс – фото

Сегодня, 12:18

Поклонницы бывшего героя шоу "Холостяк" пришли в восторг от снимка

Грузинский бизнесмен и экс-участник украинского романтического реалити "Холостяк" Иракли Макацария опубликовал на своей странице в Instagram горячее фото, на котором позирует с голым торсом, чем порадовал своих поклонниц.

В соцсети грузинский красавец нередко публикует фото из своей повседневной жизни: путешествия, личные проекты, спорт и многое другое. На этот раз Иракли порадовал подписчиц снимком с голым торсом.

"Осталась неделя особенного лета 2020. Помните, как в школах мы писали сочинение "Как я провел свое лето"? Поделитесь своими самыми главными событиями и автору лучшего "сочинения" я привезу из Грузии подарок", – подписал фото Иракли.

Иракли Макацария
Иракли Макацария
Фото: instagram.com/maqatsa

Многие подписчики действительно поделились своими личными историями о том, как они провели эти три месяца. Но были и те, кто не мог не прокомментировать внешний вид Иракли.

На фото откликнулось много поклонниц Макацарии: "Это честно – так над девочками издеваться?", "Боже, какой ты красавчик. Не перестаю тобой восхищаться", "Это вообще законно быть таким невероятным?", "Иракли, у тебя такое красивое, шикарное тело", "Очень статный мужчина, с особой харизмой".

Напомним, Иракли Макацария рассказал, какие женщины его отталкивают. Ранее Иракли Макацария признался, что ходил на свидание с Анной Ризатдиновой.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
54-летняя Ольга Сумская покорила Сеть фигурой в бикини: фото "Девушка Бонда": Даша Астафьева очаровала фигурой в ярком боди Худеющая alyona alyona показала фигуру в купальнике: курьезное видео
торс фигура звезд Иракли Макацария
Реклама

Новости партнеров

Эти каши хуже отравы: разрушат и кишечник, и кости
Эти каши хуже отравы: разрушат и кишечник, и кости
Поплавський розповів про роман з Ані Лорак
Поплавський розповів про роман з Ані Лорак
Назван самый опасный алкоголь
Назван самый опасный алкоголь
Кароль не стесняется своего животика: новые фото звезды
Кароль не стесняется своего животика: новые фото звезды

Популярные статьи

Вчера, 19:45Events

Гороскоп на завтра 26 августа 2020 года: какие знаки зодиака ждут перемены в личной жизни

Вчера, 15:08Food

Ореховый Спас-2020: что святят на праздник

Вчера, 14:13Стиль

Влада Седан вышла замуж за Александра Зинченко: образ невесты

Вчера, 14:09Шоу-бизнес

Известная украинская телеведущая и ее дети заболели коронавирусом: где и как это произошло

Вчера, 09:51Шоу-бизнес

23-летняя Тина Кунаки показала редкие кадры со свадьбы с 53-летним Венсаном Касселем

Вчера, 05:19Психология

Гороскоп на сегодня на 25 августа: Овны столкнутся с препятствиями, а Тельцы смогут улучшить материальное положение

24 августаEvents

Гороскоп на завтра 25 августа 2020 года: какие знаки зодиака будут решать финансовые проблемы

24 августаАфиша

День Независимости Украины-2020: все, что нужно знать о государственном гимне

24 августаFood

День Независимости-2020: блюда украинской кухни, которые стоит попробовать каждому иностранцу

24 августаFun

День Независимости Украины-2020: поздравления, стихи, картинки и открытки

24 августаFun

С Днем Независимости Украины-2020: поздравления в прозе своими словами

24 августаПсихология

Гороскоп на сегодня 24 августа: Девам нужно быть аккуратнее с информацией, а Весам – нельзя спешить

24 августаEvents

С Днем Независимости Украины: эксклюзивные открытки, яркие картинки, лучшие поздравления, стихи и смс

23 августаEvents

Гороскоп на завтра 24 августа 2020 года: кому из знаков зодиака не стоит поддаваться соблазнам

23 августаTravel

Куда поехать на выходные под Киевом: красивые места

23 августаШоу-бизнес

Мухарский резко ответил на скандальный комментарий Егоровой о "рагулях"

Новости партнеров

Автор песен Пугачевой Борис Пастернак покончил с собой
Автор песен Пугачевой Борис Пастернак покончил с собой
Названы топ-3 модных причесок для женщин после 30
Названы топ-3 модных причесок для женщин после 30
Дно выглядит красивее, чем Снежана Егорова — Приходько вспылила
Дно выглядит красивее, чем Снежана Егорова — Приходько вспылила
Хрустящие малосольные огурцы: рецепты приготовления на любой вкус
Хрустящие малосольные огурцы: рецепты приготовления на любой вкус
За что актер Казаков провел год в тюрьме?
За что актер Казаков провел год в тюрьме?
Назван самый скандальный знак Зодиака
Назван самый скандальный знак Зодиака
Бесценная помощь в жару: эти продукты снижают давление
Бесценная помощь в жару: эти продукты снижают давление
10 фото новорожденного, которые нужно сделать в первый день жизни
10 фото новорожденного, которые нужно сделать в первый день жизни

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять