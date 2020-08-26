Статный мужчина: Иракли Макацария оголил торс и показал стальной пресс – фото
Поклонницы бывшего героя шоу "Холостяк" пришли в восторг от снимка
Грузинский бизнесмен и экс-участник украинского романтического реалити "Холостяк" Иракли Макацария опубликовал на своей странице в Instagram горячее фото, на котором позирует с голым торсом, чем порадовал своих поклонниц.
В соцсети грузинский красавец нередко публикует фото из своей повседневной жизни: путешествия, личные проекты, спорт и многое другое. На этот раз Иракли порадовал подписчиц снимком с голым торсом.
"Осталась неделя особенного лета 2020. Помните, как в школах мы писали сочинение "Как я провел свое лето"? Поделитесь своими самыми главными событиями и автору лучшего "сочинения" я привезу из Грузии подарок", – подписал фото Иракли.
Многие подписчики действительно поделились своими личными историями о том, как они провели эти три месяца. Но были и те, кто не мог не прокомментировать внешний вид Иракли.
На фото откликнулось много поклонниц Макацарии: "Это честно – так над девочками издеваться?", "Боже, какой ты красавчик. Не перестаю тобой восхищаться", "Это вообще законно быть таким невероятным?", "Иракли, у тебя такое красивое, шикарное тело", "Очень статный мужчина, с особой харизмой".
Напомним, Иракли Макацария рассказал, какие женщины его отталкивают. Ранее Иракли Макацария признался, что ходил на свидание с Анной Ризатдиновой.
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