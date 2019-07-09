Стинг отменил концерт из-за состояния здоровья

В чем именно причина пока неизвестно

Стинг Фото: Getty Images

Известный британский певец, музыкант Стинг, который в прошлом году вместе с американским регги-исполнителем Шэгги дал концерт в Киеве, отменил свое выступление на джазовом фестивале в Бельгии вечером 8 июля.

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Так, в официальном Twitter Стинга сообщается, что основанием для отказа от участия в фестивале стали проблемы со здоровьем.

"С сожалением сообщаем, что выступление Стинга на Ghent Jazz Festival в Генте, Бельгия, в этот вечер должно быть отменено из-за запрета врачей. Информацию о возмещении стоимости билетов сообщим дополнительно", – говорится в заявлении.

Напомним, что в жизни Стинга происходит много интересных моментов. Например, Элиот Самнер, 27-летняя дочь Стинга и Труди Стайлер, встречается с 33-летней французской актрисой Жозефин де ла Буме. Девушки были замечены вместе в Париже, где во время прогулки держались за руки и целовали друг друга.

Сам же Стинг и американский джазмен Уэйн Шортер стали лауреатами шведской премии Polar Music Prize.

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