Стивен Кинг удалился из Facebook по одной важной причине

"Король ужасов" призвал фанатов подписаться на него в Twitter

Стивен Кинг Фото: Instagram

Культовый американский писатель Стивен Кинг удалил свой аккаунт из социальной сети Facebook. "Король ужасов" назвал причину и выразил надежду, что ему удастся скрыть свою личную жизнь от общественности.

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О своем решении покинуть просторы одной из самой популярных соцсетей мира Стивен Кинг сообщил поклонникам в Twitter. По его словам, он устал от политической рекламы, которая попадается ему в Facebook. Также он добавил, что администрация Facebook не прикладывает усилий для того, чтобы сохранить данные пользователей.

"Я ухожу из Facebook. Не нравится множество фейковой информации, которая есть в политической рекламе. Я также не уверен в способности сети защитить личную жизнь пользователей", – написал Кинг и отметил, что каждый желающий может подписаться на него в Twitter.

Напомним, недавно мир увидел новый роман Стивена Кинга "Институт" (The Institute) и стало известно, что его уже готовят к экранизации в виде мини-сериала. Новым проектом займутся кинокомпания Spyglass Media Group и создатели сериала "Мистер Мерседес" – режиссер Джек Бендер и продюсер-сценарист Дэвид Э. Келли.

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