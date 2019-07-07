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Стиви Уандер уходит со сцены из-за операции

Легендарный певец рассказал о проблемах со здоровьем

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:17
Стиви Уандер уходит со сцены из-за операции
Стиви Уандер уходит со сцены из-за операции
Фото: Getty Images

Известный американский певец Стиви Уандер, который женился в третий раз, временно уходит со сцены. Решение прервать выступления 69-летний артист принял в связи с предстоящей операцией по трансплантации органа, которая должна состояться в сентябре.

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Уандер признался, что в начале осени ему должны пересадить донорскую почку. Об этом артист рассказал фанатам во время музыкального фестиваля British Summer Time в Лондоне. Он добавил, что перед паузой в выступлениях даст еще три концерта.

"Я собираюсь сделать операцию. У меня будет пересадка почки в сентябре этого года. Все хорошо. У меня все хорошо. У меня есть донор", – заверил поклонников Стиви Уандер.

Соответствующее видео с концерта Уандера в своем Твиттере опубликовал репортер ВВС Алим Макбул.

Напомним, что в 2017 году 25-кратный обладатель премии Грэмми Стиви Уандер сыграл свадьбу в третий раз. Супругой знаменитого исполнителя стала 42-летняя модель Томика Робин Брэйси, с которой Уандер начал встречаться в 2010-м, находясь в официальных отношениях со своей второй супругой — Карен Миллард Морис.

Недавно мы писали, что известный турецкий исполнитель Таркан перенес сложную операцию на щитовидной железе.

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