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Стоимость впечатляет! Кайли Дженнер отметит 22-летие на роскошной яхте

Самая молодая миллиардерша мира готовится к вечеринке с размахом

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:24
Кайли Дженнер
Кайли Дженнер
Фото: instagram.com/kyliejenner

Одна из самых ярких представительниц семейства Кардашьян Кайли Дженнер 10 августа исполнится 22 года. В столь юном возрасте голливудская звезда получила статус самой молодой миллиардерши и не по наслышке знает, что такое роскошь. На свой день рождения Кайли решила устроить незабываемую вечеринку для друзей. 

Кайли Дженнер похвасталась частным самолетом перед подругами. Детали в сюжете:

Как сообщает TMZ, Кайли Дженнер намерена скрыться от фотокамер назойливых папарацци на палубе фешенебельной яхты Tranquility, стоимостью в 250 миллионов долларов. На почетных гостей ожидает 90-метровое судно класса люкс, котором расположены 22 спальни, включая VIP-резиденцию, spa-комната, тренажерный зал, салон красоты, кинотеатр, бассейн и площадка для вертолета. Шумную вечеринку будут обслуживать 29 человек экипажа.

Яхта Tranquility
Яхта Tranquility
Фото: yachtcharterfleet.com

Стоит также отметить, что корабль ранее принадлежал банкиру Лоу Тек Джо, которого обвиняют в хищении трех миллиардов фунтов стерлингов у правительства Малайзии. Теперь яхта сдается в аренду. 

Отметим, Кайли Дженнер стала мамой в начале 2018 года. Звезда родила дочь Сторми от своего бойфренда – Трэвиса Скотта.

Ранее мы также писали, что Кайли Дженнер опубликовала фото, на котором позирует полностью обнаженной.

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Источник: TMZ
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