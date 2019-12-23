Роскошный ресторан и белый декор: дочь Кузьмы Скрябина поделилась новыми фото со свадьбы

Мария-Барбара вышла замуж за однокурсника 20 декабря

Мария-Барбара Кузьменко со своим мужем Виктором Фото: instagram.com/miss___mariya

Дочь культового украинского музыканта Андрея Кузьменко, который погиб 2 февраля 2015 года в автокатастрофе, Мария-Барбара вышла замуж за Виктора Тура.

Подробнее о свадьбе Марии-Барбары узнайте в сюжете:

Девушка сыграла роскошную свадьбу, на которую были приглашены представители украинского шоу-бизнеса. Первым фото с торжества показал певец певец DZIDZIO. Позже новоиспеченная жена открыла доступ к своей странице в Instagram и поделилась множеством праздничных снимков, на которых детально можно рассмотреть украшенный в белых тонах зал ресторана и свадебные наряды молодоженов.

Невеста сделала ставку на лаконичном атласном платье с длинными рукавами. Образ дочери Кузьмы дополняла длинная белая фата и нежная диадема.

Свадьба Марии-Барбары Кузьменко Фото: instagram.com/miss___mariya Свадьба Марии-Барбары Кузьменко Фото: instagram.com/miss___mariya Свадьба Марии-Барбары Кузьменко Фото: instagram.com/miss___mariya Свадьба Марии-Барбары Кузьменко Фото: instagram.com/miss___mariya Свадьба Марии-Барбары Кузьменко Фото: instagram.com/miss___mariya Свадьба Марии-Барбары Кузьменко Фото: instagram.com/miss___mariya Свадьба Марии-Барбары Кузьменко Фото: instagram.com/miss___mariya Свадьба Марии-Барбары Кузьменко Фото: instagram.com/miss___mariya Свадьба Марии-Барбары Кузьменко Фото: instagram.com/miss___mariya 1/9

Судя по дате, указанной на снимке, церемония бракосочетания состоялась 20 декабря 2019 года. Супругом Барбары стал ее сокурсник – Виктор Тур. Они вместе учатся в Национальном медицинском университете имени А. А. Богомольца, куда и Виктор, и Барбара поступили в 2014 году.

Напомним, что недавно украинский певец Александр Пономарев показал архивное совместное фото с Кузьмой Скрябиным.

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