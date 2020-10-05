Страдала два года: Надежда Мейхер призналась, что помогло ей выйти из тяжелой депрессии

Экс-участница "ВИА Гры" поделилась личной историей

Экс-участница "ВИА Гры", певица и актриса Надежда Мейхер впервые откровенно рассказала о своей депрессии. В интервью во время шестого эфира "Танців з зірками" 38-летняя артистка призналась, что около двух лет страдала от расстройства, начавшегося после рождения ее сына Игоря.

"Изнурительные гастроли, недовольство своей жизнью... Начали сниться страшные сны. Есть люди, которые настолько входят в депрессию, что заканчивают жизнь самоубийством. У меня был единственный смысл жизни – это мой ребенок, и это меня очень сильно держало. Я все-таки собралась с силами и пошла к психологу", – поделилась Надежда Мейхер.

Она выразила надежду на то, что благодаря танцам сможет не только исцелить свою душу, но и вернуться в большой шоу-бизнес. Свой номер на паркете Надя и ее партнер Кирилл Васюк посвятили борьбе за жизнь.

Ранее Надежда Мейхер сделала неожиданное признание о контракте с Константином Меладзе.

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