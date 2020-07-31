"Страдала от мужского насилия": Ирина Билык сделала неожиданное заявление

Сейчас в жизни артистки, по ее признанию, все наладилось

Знаменитая украинская певица Ирина Билык присоединилась к всемирному челленджу #womensupportingwomen и призналась, что когда-то подвергалась насилию со стороны мужчин.

Об этом артистка сообщила на своей странице в Instagram. Ирина не стала вдаваться в подробности, а лишь уточнила, что сейчас она – в полной безопасности.

"Сейчас у меня в жизни все хорошо, но было время, когда я страдала от мужского насилия! Хочу поддержать #challenge #womensupportingwomen, но также спросить у своих подписчиц: верите ли вы в то, что бывают идеальные мужчины?", – поинтересовалась у своих поклонниц артистка.

Ирина Билык Фото: instagram.com/bilyk_iryna

Смотрите интервью с Ириной Билык:

Отметим, что челлендж в поддержку прав женщин #womensupportingwomen (женщины поддерживают женщин) успел стать популярным во всем мире. Цель челленджа – привлечь внимание к правам женщин, их дружбе и доверии, а также противодействию насилию по отношению к женщинам. Кроме Ирины, к движению присоединились и другие знаменитые женщины Украины: Маша Ефросинина, Джамала, Анна Ризатдинова, Лилия Подкопаева, Светлана Бевза и другие.

Напомним, Ирина Билык очаровала поклонников ярким нарядом.

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