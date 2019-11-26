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"Страх – естественное ощущение": фронтмен "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" о предстоящем концерте на НСК "Олимпийский"

Рок-группа анонсировала праздничный концерт на День Независимости Украины

Солист украинской рок-группы "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" Фото: Иван Марчук

Несколько лет подряд на День Независимости Украины популярная группа "Океан Ельзи" собирала самую огромную площадку страны – НСК "Олимпийский". В 2020 году эту традицию позаимствовал еще один известный коллектив – "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ". В эксклюзивном интервью Сегодня.Lifestyle лидер группы Сергей Танчинец признался, как они с музыкантами решились на такой смелый шаг и что на это сказал Святослав Вакарчук.

Смотрите эксклюзивное интервью с украинским певцом и лидером группы "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" Сергеем Танчинцем:

Отвечая на вопрос о страхе, который может охватить музыкантов на такой огромной сцене, Сергей заявил, что он с ребятами ощущает больше ответственности, нежели переживает.

"Страх – естественное ощущение. Но мы больше ощущаем ответственность. Мы посягнули на самую огромную площадку в Украине, которую из украинских артистов собирали лишь "Океан Эльзи" и MONATIK. Повторюсь, что мы очень ответственно относимся к этому концерту и над ним работает огромная команда людей-профессионалов. Они знают, как организовать такое выступление и как его реализовать", – признался исполнитель.

"БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" Фото: пресс-служба

Добавим, что два года назад группа "Океан Ельзи" собрали рекордное число людей – 100 000 человек. Повторить успех коллег "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" и не собирается. Сергей Танчинец отметил, что они начинают с более реалистичных цифр.

"Мы уже начали с разработки плана на аудиторию в 40 000 людей. Если мы поймем в процессе, что этого количества мало, будем расширяться. Для этого есть возможности. Но начинаем мы с более реалистичных цифр... С ним (Святославом Вакарчуком) вообще не общался на эту тему. Мы просто позвонили в НКС "Олимпийский" и спросили – свободны ли даты 23, 24 августа. Оказалось, что все свободно и мы забронировали стадион", – говорит артист.

Отметим, что недавно БЕZ ОБМЕЖЕНЬ выпустили клип, снятый во Львовской опере с 33 музыкантами.

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