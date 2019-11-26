Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua
Эксклюзив

"Страх – естественное ощущение": фронтмен "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" о предстоящем концерте на НСК "Олимпийский"

Рок-группа анонсировала праздничный концерт на День Независимости Украины

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:05
Солист украинской рок-группы "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ"
Солист украинской рок-группы "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ"
Фото: Иван Марчук

Несколько лет подряд на День Независимости Украины популярная группа "Океан Ельзи" собирала самую огромную площадку страны – НСК "Олимпийский". В 2020 году эту традицию позаимствовал еще один известный коллектив – "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ". В эксклюзивном интервью Сегодня.Lifestyle лидер группы Сергей Танчинец признался, как они с музыкантами решились на такой смелый шаг и что на это сказал Святослав Вакарчук.

Смотрите эксклюзивное интервью с украинским певцом и лидером группы "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" Сергеем Танчинцем:

Отвечая на вопрос о страхе, который может охватить музыкантов на такой огромной сцене, Сергей заявил, что он с ребятами ощущает больше ответственности, нежели переживает.

"Страх – естественное ощущение. Но мы больше ощущаем ответственность. Мы посягнули на самую огромную площадку в Украине, которую из украинских артистов собирали лишь "Океан Эльзи" и MONATIK. Повторюсь, что мы очень ответственно относимся к этому концерту и над ним работает огромная команда людей-профессионалов. Они знают, как организовать такое выступление и как его реализовать", – признался исполнитель.

"БЕZ ОБМЕЖЕНЬ"
"БЕZ ОБМЕЖЕНЬ"
Фото: пресс-служба

Добавим, что два года назад группа "Океан Ельзи" собрали рекордное число людей – 100 000 человек. Повторить успех коллег "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" и не собирается. Сергей Танчинец отметил, что они начинают с более реалистичных цифр.

"Мы уже начали с разработки плана на аудиторию в 40 000 людей. Если мы поймем в процессе, что этого количества мало, будем расширяться. Для этого есть возможности. Но начинаем мы с более реалистичных цифр... С ним (Святославом Вакарчуком) вообще не общался на эту тему. Мы просто позвонили в НКС "Олимпийский" и спросили – свободны ли даты 23, 24 августа. Оказалось, что все свободно и мы забронировали стадион", – говорит артист.

Отметим, что недавно БЕZ ОБМЕЖЕНЬ выпустили клип, снятый во Львовской опере с 33 музыкантами.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Фронтмен "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" Сергей Танчинец - о концерте на НСК "Олимпийский" и штрафах за выступления в России БЕZ ОБМЕЖЕНЬ выпустили клип, снятый во Львовской опере с 33 музыкантами  «Океан Ельзи» представили саундтрек к фильму «Захар Беркут»
концерт шоу-бизнес БЕZ ОБМЕЖЕНЬ Сергей Танчинец
Реклама

Новости партнеров

Идеальный праздничный шоколадный торт «Захер» от Панковой. Рецепт
Идеальный праздничный шоколадный торт «Захер» от Панковой. Рецепт
Экс-супруга Киркорова раскрыла тайну о Пугачевой
Экс-супруга Киркорова раскрыла тайну о Пугачевой
Солистка
Солистка "НеАнгелов" призналась в новом романе после развода
Видео: процесс взросления и старения человека за 1 минуту
Видео: процесс взросления и старения человека за 1 минуту
Загрузка...

Популярные статьи

Вчера, 19:46Events

Гороскоп на 26 ноября для всех знаков зодиака: чем опасен этот день

Вчера, 16:19Fun

Сокровища и папирусы: в Египте нашли невероятный тайник

Вчера, 14:40Food

Новогоднее меню 2020: ТОП-10 рецептов праздничных блюд

Вчера, 14:40Travel

"Черная пятница" в Ryanair: началась распродажа самых дешевых авиабилетов

Вчера, 13:36Шоу-бизнес

ТОП-10 голливудских звезд, которые стали жертвами сексуального насилия

Вчера, 11:00Шоу-бизнес

"Сложно проигрывать": Анна Ризатдинова прокомментировала финал "Танців з зірками"

Вчера, 11:00Food

Простые салаты на Новый год 2020: ТОП-5 рецептов

Вчера, 09:19Шоу-бизнес

"Танці з зірками 2019": кто победил в танцевальном шоу

Вчера, 01:13Шоу-бизнес

Как прошел финал "Танців з зірками 2019"

24 ноябряШоу-бизнес

Детское Евровидение 2019: как выступила представительница Украины София Иванько

24 ноябряFun

24 ноября: какой сегодня праздник, как провести день и что нельзя делать

24 ноябряШоу-бизнес

"Золотой граммофон 2019": кто из украинских звезд получил награду в России

24 ноябряПсихология

Гороскоп на неделю 24-30 ноября: все знаки зодиака

23 ноябряШоу-бизнес

Игорь Крутой и Николай Басков устроили "потасовку" в аэропорту: видео (18+)

23 ноябряШоу-бизнес

Муж Анастасии Заворотнюк удалил все фото на своей странице в Instagram

23 ноябряШоу-бизнес

Рак у Заворотнюк: "Врачи предлагают единственный выход"

Новости партнеров

Без кефира и творога: названы главные правила ужина
Без кефира и творога: названы главные правила ужина
Куриное филе в сметанном соусе на сковороде: непередаваемый вкус
Куриное филе в сметанном соусе на сковороде: непередаваемый вкус
Комфортный дачный туалет: как построить собственными руками
Комфортный дачный туалет: как построить собственными руками
Маша Ефросинина рассказала о болезни дочери
Маша Ефросинина рассказала о болезни дочери
Роскошь бытия: Камалия показала свой дом и идеальную семью
Роскошь бытия: Камалия показала свой дом и идеальную семью
Этому не место на кухне: 9 самых ненужных вещей
Этому не место на кухне: 9 самых ненужных вещей
Алла Пугачева вышла в свет в обтягивающих штанах (фото, видео)
Алла Пугачева вышла в свет в обтягивающих штанах (фото, видео)
Что делать, если изо рта появился неприятный запах
Что делать, если изо рта появился неприятный запах