Странное сообщение от учителя и плохое поведение: почему звездные родители не ходят на собрания в школу

Узнайте, кто из звезд ни разу не был на родительском собрании

Украинские певцы со своими детьми Фото: Instagram.com

Когда для детей знаменитостей открываются двери школы, то для их известных родителей автоматически закрываются любые звездные льготы. Ведь школьные законы одинаковы для всех. Что ненавидите в современных правилах мама двух сыновей – певица Alyosha и какое неожиданное сообщение в родительском чате получили звездные супруги Бабкины – узнайте в нашем материале.

Сергей Бабкин, Ирина Горовая и Тарас Тополя рассказали об обязанностях своих детей:

На выпускном в честь окончания начальной школы сын Потапа Андрей поразил одноклассников рэпом, который для него написал отец. И если Алексей помогает сыну в творческой части учений, то мама мальчика – продюсер Ирина Горовая, казалось бы, должна быть активисткой на родительских собраниях и лидером по сдаче денег. Но, оказывается, Горовая терпеть не может посиделки с родителями и учителями.

"Родительские собрания, как правило, неконструктивные такие. Если мне что-то надо узнать, я звоню в индивидуальном порядке учителю и все", – признается украинская продюсер.

Ирина Горовая с Потапом и детьми Фото: instagram.com/gorovaya_irina

Также Горовая призналась, что для вида присоединилась к родительскому чату, но он у нее работает в режиме без звука. А все организационные школьные вопросы решает специально обученный человек: "На самом деле у меня следит доверенное лицо по этим всем чатам. Конечно, мы не пропускают никакие важные моменты Андрюши".

В этом году школьная линейка Андрюшу воссоединила экс-супругов. И вместе они отправили сына в пятый класс.

В кружок "непослушных" мам без конкурса зачислили и певицу Анастасию Приходько: "На родительские собрания я не хожу, просто я напрямую всегда общаюсь с учителем".

Знает певица и о бунтарском поведении в лицее своей 9-летней Наны: "Плохое (поведение, – Ред.). Она также очень справедливая, защищает слабых, она сражается с ребятами, поведение у нас очень по этому поводу хромает".

А чтобы девочку не слишком ругали, Приходько не против компенсировать ее неудовлетворительное поведение материальными бонусами: "Если для класса что-то нужно сделать, что-то восстановить, такое мы можем сделать, так как в этом классе наши дети учатся".

В этом году старший сын лидера группы "Антитела" Тараса Тополи Роман стал первоклассником. А сам Тарас стал почетным отцом первоклашки. Музыкант с максимальной ответственностью отнесся к первым школьным взносам.

"Просидел там час, даже больше. Выключил телефон, поставил на запись на диктофон все, что говорит учительница, чтобы ничего не пропустить, не забыть", – вспоминает солист группы "Антитела".

Тарас Тополя с женой Alyosha и сыновьями Фото: instagram.com/tarastopolia

Кажется, Тополя ходить в школу за отца, и за маму. Потому что его жена – певица Alyosha не горит желанием решать школьные организационные вопросы.

"О, это для меня, если честно, это головная боль. Потому что много дел, если ты просто две минуты назад смотрел, ничего не было, через две минуты у тебя 158 сообщений, которые ты просто физически не можешь прочитать, потому что у тебя так же нет на это времени", – рассказывает певица.

В семье певца Сергея Бабкина двое учеников – 13-летний сын Артур и 9-летняя дочь Васелина. Дети уже школьники со стажем, но к родительскому собранию музыкант так и не привык.

"Знакомы с классным руководителем, и с директором школы, со всеми знакомы. И со мной все знакомы. Но сборов – не знаю, не было", – говорит Снежана.

Сергей Бабкин с семьей в Италии Фото: instagram.com/babkin_official

Сергей получили необычное сообщение, которое касалось цвета волос их старшего сына Артура: "У вашего сына волосики... Он красился летом, мелировался, еще они не отросли, но он не хочет состригать. Если они отрастут, он хочет заново покраситься. И мне написали – может быть убрать этот цвет или затонировать? На что я сказала, что нет. Ему так нравится, он этого хочет".

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