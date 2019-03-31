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Страшно: Леся Никитюк попробовала экстремальный массаж

Ведущая призналась, что ей было не по себе

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:57
Леся Никитюк Фото: instagram.com/lesia_nikituk
Леся Никитюк
Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк любит удивлять своих поклонников. В своих Instgram-сторис она опубликовала необычные видео. На роликах полуголая ведущая лежит на диване, а по ее спине и ногам ползает живой желтый питон!

"Одна блондинка делала мне массаж. Десять минут и я полностью восстановилась", – подписала снимки Леся.

Также Никитюк отметила, что это было страшно и поскорее хотела попрощаться с "новой знакомой".

Похоже, что Леся осталась довольной и была не против такого экстрима, ведь за свою карьеру ведущей программы про путешествия, Никитюк попробовала немало необычных блюд и побывала во многих по истине экстремальных местах.

Напомним, Леся Никитюк показала, как выглядела в юности. Телеведущая в instastories опубликовала фото, на котором ей всего 17 лет. Стоит отметить, за 14 лет Леся Никитюк заметно похорошела и стала гораздо более женственной и стильной.

К слову, не так давно Леся Никитюк сообщила подписчикам, что рассталась со своим возлюбленным. Телеведущая закончила романтические отношения со всем известным "соседом", которого так и не показала публике.

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Источник: Сегодня
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