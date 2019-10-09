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"Страшно смотреть": как выглядит больная раком Анастасия Заворотнюк

Очевидцы рассказали, что от былой красоты не осталось и следа

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:58
У Анастасии Заворотнюк последняя стадия рака мозга
У Анастасии Заворотнюк последняя стадия рака мозга
Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

Вчера, 8 октября, стало известно, что российскую актрису Анастасию Заворотнюк выписали из московской больницы. Но на этом лечение от рака мозга не закончилось, артистку перевезли в другое место. До сих пор никаких официальных комментариев со стороны ее близких и представителей не было, а в прессу продолжает поступать инсайдерская информация.

Смотрите также видео о том, какие несчастья преследовали Анастасию Заворотнюк:

Так, очевидцы, которые видели, как "Няню Вику" выписывают из медицинского учреждения, рассказали, как сейчас выглядит Анастасия Заворотнюк. С их слов, звезда сериала "Моя прекрасная няня" немного набрала в весе и "потеряла былую красоту".

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"Ее везли на каталке, голова в косынке, огромные темные очки на глазах, но мы рассмотрели, что она сильно располнела, от былой красоты не осталось и следа. Просто страшно смотреть на нее!", — рассказали Дни.ру очевидцы выписки актрисы.

Накануне в СМИ просочилась информация о том, что российская актриса Анастасия Заворотнюк якобы умерла 5 октября. Один Telegram-канал обнародовал скриншот переписки с неизвестным инсайдером, сообщившим, что звезда сериала "Моя прекрасная няня" скончалась. По словам источника, информация передана работниками той самой медклиники, в которой находится актриса.

В свою очередь семья актрисы тоже обратилась к прессе и публике, попросив не спекулировать на теме болезни Анастасии Заворотнюк. Так, судя по заявлениям близкого окружения звезды, Анастасия Заворотнюк жива и проходит лечение.

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