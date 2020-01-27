Страсти накаляются: участница "Голос країни 10" приревновала Дана Балана к Тине Кароль

Экстравагантная девушка привлекла внимание всех пятерых наставников

Участница "Голос країни 10" Ада Фото: instagram.com/goloskrainy_official

Юбилейный сезон "Голосу країни" обещает быть самым страстным и даже скандальным. Во втором выпуске шоу одна из участниц блистательно исполнила известный хит и приревновала Дана Балана к Тине Кароль.

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Так, во время слепых прослушиваний 26 января на "Голос країни 10" пришла розоволосая Кристина Карабанова, представившаяся Адой. Девушка спела песню Back To Black Эми Уайнхаус и развернула к себе кресла Потапа с Настей и Дана Балана.

Вокалистка не скрывала своей симпатии к молдавскому певцу, на что тот ответил взаимностью. Тина Кароль, с которой Балан постоянно флиртует, одобрила решение Ады пойти в команду ее коллеги.

"Почему ты на Тину смотришь? Она одобряет", – сказал Дан Балан участнице. На что та ответила: "Не знаю, возможно, я просто ревную". "И это хорошо", – подытожила Тина, улыбаясь.

Смотрите выступление Кристины Карабановой во втором эфире "Голос країни 10":

Слухи о романе Тины Кароль и Dan Balan ходят давно. Фанаты с трепетом наблюдают за совместными выступлениями звезд, а также за их кокетством на проектах. Сама же Тина, как и Дан Балан, не подтверждает и не опровергает возможные романтические отношения.

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