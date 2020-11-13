Страстные поцелуи и правда, из-за которой участник досрочно покинул шоу: четвертый выпуск "Холостячки"

Узнайте все подробности нового эпизода

Прошел четвертый выпуск шоу "Холостячка" с очаровательной Ксенией Мишиной. И мы уже готовы рассказать вам о самых запоминающихся моментах этого эпизода.

Еще всего лишь четвертый выпуск, а страсти уже настолько накалились, что мы уже в предвкушении, что же будет дальше?

В этом выпуске Ксения узнала очень неприятную правду об одном из участников, с которым пришлось попрощаться не дожидаясь церемонии роз! А также парням пришлось смотреть на то, как Мишину целует чужой мужчина. Рассказываем, как все было.

Поцелуи на камеру

В начале выпуска парней ждало испытание: Ксения решила привести участников на съемки и окунуть их в привычную для нее среду.

Но не все так просто – снимали именно ту сцену, где Мишина целовалась с актером. Многих парней этот момент смутил, а наша героиня просто хотела посмотреть на их реакцию на эту ситуацию.

Фото: скриншот видео

В прошлых отношениях партнер Ксении был против ее постельных сцен на съемках, и хотел, чтобы девушка и вовсе бросила свою профессию. Поэтому сейчас Мишиной важно, чтобы ее избранник принимал ее работу.

Соревнование: кто лучше знает Мишину?

Яркий момент выпуска – у одного из участников, Андрея Рыбака, был день рождения в день съемок. Ксения поздравила его с тортом, свечами и так далее, и подарила стильную футболку.

Фото: скриншот видео

На этой мини-вечеринке парням устроили конкурс: они должны были ответить на вопросы о Ксении, чтобы потом стало понятно, кто был максимально внимательным к Мишиной и узнал о ней больше остальных. Победитель получает розу. Наиболее внимательным оказался Евгений.

Фото: пресс-служба СТБ

Свидание с Андреем

После конкурса Ксения решила исполнить желание, которое Андрей Рыбак загадал на день рождения – свидание с Мишиной. Пара занялась вейкбордингом, а затем мило поужинала в ресторане. Ксения призналась, что между ними с Андреем "есть некая химия".

Фото: скриншот видео

Свидание с журналистами

А вот этот момент мы, журналисты, хорошенько помним, потому как сами там были! Ксения решила устроить ну очень необычное свидание с Ильей Рыбальченко, Андреем Шатырко, Игорем Бабко и Назаром Дзивульским.

Она пригласила их на пресс-конференцию, на которой были журналисты. Звучало много вопросов, которые позволили неплохо раскрыть парней, показав их с другой стороны.

Фото: скриншот видео

А сейчас флешбек: все же помнят то милое свидание Назара и Ксении во втором выпуске? Парень пригласил своего сына Платона и они вместе с Ксенией развлекались на аттракционах. Тогда Назар показывал себя примерным отцом, который хоть и давно уже не вместе с матерью его сына, но всегда поддерживает малыша и помогает финансово.

Вот, что выяснилось: Ксении передали видеозапись, на которой бывшая девушка Назара и мать его сына раскрыла неприятную правду. Оказалось, что Назар ранее написал отказ от ребенка! Более того, мальчик узнал, что Назар его родной отец совсем недавно – за месяц до съемок шоу!

Ксения вызвала Назара на разговор, в котором парень показал себя с ну очень некрасивой стороны.

Обман раскрылся, "милашность" Назара улетучилась (и забудьте, что в нашем рейтинге всех участников мы поставили его на первое место). Ксения не дождалась церемонии роз и выгнала его из проекта!

Фото: скриншот видео

А как прошла церемония роз и кто еще покинул шоу – узнайте в еще одном нашем материале!

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