Стразы, классика и флористика: лучшие наряды звезд на "Берлинале 2019"
На церемонии открытия знаменитости показали яркие образы
В Германии стартовал 69-й Берлинский международный кинофестиваль – "Берлинале 2019". В здании театра на Потсдамской площади в Берлине собрались знаменитости, которые в течение недели будут соревноваться за право обладания статуэтками золотых и серебряных медведей.
На красной дорожке фестиваля появились Тони Гаррн, Жюльет Бинош, Зои Казан, Энди Макдауэлл, Эмилия Шюле и многие другие.
Знаменитости отдали предпочтение классической черно-белой цветовой гамме, однако встречались и яркие розовые, оранжевые и синие наряды. Например, Тони Гаррн надела лаконичное черное платье, декорированное плиссированным кейпом. А вот Зои Казан выбрала светлый наряд, украшенный флористическим принтом. Покорила всех своим образом Энди Макдауэлл – она появилась в атласном платье с открытой спиной и шлейфом.
Напомним, Украину на "Берлинале 2019" представит лента "Гарет Джонс" режиссера Агнешки Холланд, генеральным медиапартнером и бродкастером которого выступает телеканал "Украина". Всего в конкурсе 17 фильмов.
Отметим, что эксклюзивные материалы с кинофестиваля "Берлинале 2019" смотрите в новостях "Сегодня". На месте события будет работать наш корреспондент Алла Чиж.
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