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Стразы, классика и флористика: лучшие наряды звезд на "Берлинале 2019"

На церемонии открытия знаменитости показали яркие образы

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:24
Лучшие наряды на "Берлинале 2019"
Лучшие наряды на "Берлинале 2019"
Фото: Getty Images

В Германии стартовал 69-й Берлинский международный кинофестиваль – "Берлинале 2019". В здании театра на Потсдамской площади в Берлине собрались знаменитости, которые в течение недели будут соревноваться за право обладания статуэтками золотых и серебряных медведей.

На красной дорожке фестиваля появились Тони Гаррн, Жюльет Бинош, Зои Казан, Энди Макдауэлл, Эмилия Шюле и многие другие.

Знаменитости отдали предпочтение классической черно-белой цветовой гамме, однако встречались и яркие розовые, оранжевые и синие наряды. Например, Тони Гаррн надела лаконичное черное платье, декорированное плиссированным кейпом. А вот Зои Казан выбрала светлый наряд, украшенный флористическим принтом. Покорила всех своим образом Энди Макдауэлл – она появилась в атласном платье с открытой спиной и шлейфом. 

Лучшие наряды на "Берлинале 2019"
Лучшие наряды на "Берлинале 2019"
Лучшие наряды на "Берлинале 2019"
Лучшие наряды на "Берлинале 2019"
Лучшие наряды на "Берлинале 2019"
Лучшие наряды на "Берлинале 2019"
Лучшие наряды на "Берлинале 2019"
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Напомним, Украину на "Берлинале 2019" представит лента "Гарет Джонс" режиссера Агнешки Холланд, генеральным медиапартнером и бродкастером которого выступает телеканал "Украина". Всего в конкурсе 17 фильмов. 

Отметим, что эксклюзивные материалы с кинофестиваля "Берлинале 2019" смотрите в новостях "Сегодня". На месте события будет работать наш корреспондент Алла Чиж.

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Источник: Сегодня
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