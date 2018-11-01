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Стройная Алла Пугачева в образе рок-звезды расплакалась в клипе друга

Артистка поддержала новую работу своего стилиста

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:10
Алла Пугачева в клипе Алишера. Фото: кадр из клипа
Алла Пугачева в клипе Алишера. Фото: кадр из клипа

Певица Алла Пугачева, которая умилила видео с маленьким сыном, восхитила поклонников перевоплощением. Артистка стала главной героиней клипа своего стилиста и друга Алишера.

Примадонна сыграла роль рок-звезды в черно-белой видеоработе на композицию "Скажи мне, Алла". В клипе Пугачева появляется в достаточно дерзком образе.

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Алла Пугачева в клипе Алишера
Фото: кадр из видео

В куртке-косухе, кожаном пальто, джинсах, футболке с принтом и цепью на шее певица идет вдоль железнодорожных путей. В конце видео Примадонна встречается со своим другом.

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Алла Пугачева в клипе Алишера
Фото: кадр из видео

По словам Алишера, Пугачева настолько сильно прониклась текстом его композиции, что не сдержала настоящих эмоций в клипе. Так, Алла Борисовна действительно расплакалась в видео, это не было частью сценария.

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Алла Пугачева в клипе Алишера
Фото: кадр из видео

"Во время съемки клипа она настолько глубоко пропустила через себя текст песни, которую я пел, что слезы потекли ручьем. В этот момент песни мне надо было подойти к ней и спеть ключевые слова конкретно ей, но, увидев слезы Аллы, я не смог произнести ни одного слова, просто обнял ее и сам заплакал", – рассказал Алишер в своем Instagram.

Напомним, ранее Алла Пугачева призналась, кого она считает лучшим исполнителем своей песни.

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Источник: "Сегодня"
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