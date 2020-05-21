Стройная и стильная: супруг Аллы Пугачевой поделился новым видео с певицей

71-летняя Примадонна удивила фанатов внешним видом

Известный российский комик Максим Галкин, муж певицы Аллы Пугачевой, которая 15 апреля отметила свой день рождения, записал романтическое видео с артисткой. На опубликованных кадрах 71-летняя певица кокетливо дефилировала перед супругом под известный сингл из фильма "Красотка" – Pretty Woman.

"Хороша!" – написал под видео Максим Галкин.

Коллеги Примадонны уже выразили свое восхищение в комментариях. Среди них Игорь Николаев, Эвелина Бледанс, Светлана Бондарчук, Игорь Крутой, Филипп Киркоров и другие. К звездным комплиментам присоединились и поклонники, которые не сдерживали восхищения от внешнего вида Аллы Борисовны. По их словам, певица на свой возраст выглядит потрясающе, молодо и стильно.

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Напомним, что супруги проживают в замке в деревне Грязь и растят двоих детей – Лизу и Гарри. Максим Галкин часто радует поклонников домашними видео с супругой. А недавно их маленькие наследники устрили утренний концерт для своих родителей во время карантина. Максим опубликовал видео, в котором запечатлел импровизацию двойняшек.

Ранее мы также писали, что Максим Галкин рассказал всю правду о рождении их с Аллой Пугачевой детей.

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