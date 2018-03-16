"Стыд и позор": приложение Snapchat создало скандальную рекламу с участием Рианны

Известное приложение Snapchat оказалось в центре скандала. Разработчики создали некорректную рекламу, в которой сделали отсылку к драке, случившейся между Раинной и ее бывшим возлюбленным в 2009 году. Ситуация получила широкую огласку в обществе. Известно, что тогда Крис напал на Рианну и избил ее. Тогда певца арестовали по обвинению в домашнем насилии. В своих интервью Рианна неоднократно заявляла, что ей больно вспоминать о пережитом.

"Что бы вы предпочли: шлепнуть Рианну или ударить Криса" – такое объявление смогли увидеть пользователи мобильного приложения Snapchat.

После этого Рианна сделала гневное заявление о том, что она глубоко обижена и полностью прекращает пользоваться приложением:

"Теперь, Snapchat, ты знаешь, что ты больше не мое любимое приложение. Я просто пытаюсь понять, что это вообще было? Я могла бы назвать это невежеством разработчиков, но я знаю, что они не настолько глупы. Вы потратили деньги на анимацию, которая оскверняет жертв домашнего насилия и насмехается над ними. Стыд вам и позор! И мне не нужны ваши извинения", – написала Рианна в ответ Snapchat.

К слову, разработчики приложения все же принесли извинения певице и удалили рекламу.

Ранее Рианна повторила образ Кайи Гербер на вечеринке в честь дня своего рождения.

Мы также писали о том, что Тони Брэкстон в наряде с вызывающим декольте затмила Рианну на ее же дне рождения.