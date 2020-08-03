Суд арестовал жену найденного расчлененным рэпера из Украины Энди Картрайта

Марина Кохал проведет в СИЗО минимум два месяца

Жену рэпера из Украины Энди Картрайта, найденного расчлененным в квартире, отправили под арест на два месяца – до 30 сентября. Такое решение принял Петербургский суд.

Как сообщалось, по версии следствия, рэпер Александр Юшко планировал развестись с Кохал и уйти от нее к поклоннице Надежде Романенко. Так следователи решили, прочитав переписку Картрайта с женой. В одном из сообщений был обнаружен адрес девушки, у которой мужчина несколько раз оставался переночевать дома. Девушку суд допросит позднее.

Кохал настаивает, что ее муж умер от передозировки, но в их переписке были найдены сообщения от нее, в которых женщина угрожала, что любовнице ее мужа не поздоровится, если рэпер уйдет из семьи, пишет Газета.ru. Переписка была удалена с телефона, однако специалисты ее восстановили.

Российские СМИ также изучили соцсети и блоги жены рэпера и отметили, что она много рассказывала про борьбу с изменами и давала инструкции подписчикам, как действовать, если столкнулись с неверностью.

Напомним, гражданская жена рэпера Марина Кохал подозревается в том, что расчленила тело рэпера и разложила его по пакетам, которые спрятала в квартире, где пара проживала с их двухлетним сыном. Останки Картрайта нашли спустя несколько дней после его смерти. Причину смерти артиста до сих пор не установили. Марина была задержана в Санкт-Петербурге. Женщину подозревают в убийстве мужа, однако мотив пока не установлен.

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