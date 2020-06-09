Плакал во время заседания: суд арестовал Михаила Ефремова

Во время заседания актер плакал

Суд избрал меру пресечения для российского актера Михаила Ефремова, который 8 июня устроил смертельную аварию в Москве. Известно, что от полученных травм в реанимации умер водитель фургона – 57-летний Сергей Захаров. За руль Ефремов сел в состоянии сильного алкогольного опьянения. Позже результат анализа показал, что в крови актера обнаружены следы наркотиков.

Согласно сообщению Telegram-канала Mash, Таганский суд определил для актера два месяца домашнего ареста (до 9 августа). Во время заседания Михаил был крайне печален и постоянно смотрел в пол.

"Российский актер Михаил Ефремов получил два месяца домашнего ареста (до 9 августа). Он плачет", – сказано в сообщении.

В зале суда, когда актера спросили, признает ли он вину, тот кивнул головой и сказал: "Все это, конечно, чудовищно".

Напомним, что смертельную аварию с Михаилом Ефремовым уже прокомментировали его дочь, супруга и звездные коллеги.

Отметим, что российскому актеру грозит до 12 лет лишения свободы.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться