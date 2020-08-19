Суд над Ефремовым прервали из-за угрозы взрыва – СМИ

Анонимный источник сообщил о минировании здания суда

В среду, 19 августа, Пресненский суд Москвы эвакуировали во время рассмотрения дела о ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Неизвестный сообщил о минировании здания суда, пишут росСМИ.

Напомним, что на прошлой неделе актера госпитализировали из здания суда, также прервав заседание. Тогда врачи поставили Ефремову диагноз инсульт.

Очередное слушание по делу о смертельной аварии, виновником которой стал Михаил Ефремов, было остановлено. В сети появилось видео, как 56-летнего актера выводят из здания. Покидают суд и другие люди. На месте работают оперативные службы.

Михаил Ефремов Фото: Getty Images

"Эвакуация началась примерно в 13:35. Сейчас она завершилась. Заседание по делу Ефремова начнется через пять минут", – сообщают в пресс-службе Пресненского суда.

Известно, что сообщение поступило от анонима, который заявил, что в здании суда заложено взрывное устройство.

Напомним, 8 июня 2020 года актер Михаил Ефремов устроил смертельное ДТП в центре Москвы. В аварии погиб мужчина, в машину которого врезался актер. Ефремову грозит до 12 лет тюремного заключения.

Смотрите обращение Михаила Ефремова к семье погибшего в аварии Сергея Захарова:

Ранее мы писали, что свидетели раскрыли неожиданные подробности ДТП с Михаилом Ефремовым.

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