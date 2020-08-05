Суд над Михаилом Ефремовым: подробности первого рассмотрения дела по существу

Гражданскую жену погибшего не признали потерпевшей по делу

Сегодня, 5 августа, в Пресненском суде Москвы началось заседание по уголовному делу о смертельном ДТП, которое в июне этого года устроил российский актер Михаил Ефремов. Заседание было назначено ранее, на слушании, которое прошло 30 июля. Тогда, напомним, суд продлил домашний арест Михаилу Ефремову до 22 января 2021 года.

На данный момент проходит заседание, где дело рассматривают по существу. Михаил Ефремов находится в зале суда вместе со своим адвокатом Элманом Пашаевым.

Михаил Ефремов Фото: Getty Images

Также на суде присутствуют потерпевшие – семья погибшего в ДТП Сергея Захарова, а именно – старший сын погибшего Сергея Захарова от первого брака Виталий и трое родственников из Рязанской области, чьи интересы представляет адвокат Александр Добровинский: брат курьера, младший сын и его мать Маргарита. Все они также подготовили гражданские иски к Ефремову, сообщает "СтарХит".

Известно, что гражданская жена погибшего Сергея Захарова Ирина Стерхова требовала признать ее потерпевшей по делу, однако это было отклонено судом.

Также, как сообщает ТАСС, адвокат Ефремова заявил, что сторона потерпевших пытается фальсифицировать доказательства. По его словам, представители потерпевших собираются привлечь к суду не допрошенного на следствии свидетеля, а также – несколько лжесвидетелей, якобы видевших Ефремова за рулем машины в момент и сразу после аварии.

Актер Михаил Ефремов Фото: YouTube

Напомним, Михаил Ефремов обвиняют в совершении преступления по п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека). За такое преступление человек может получить от пяти до 12 лет лишения свободы. Ранее сообщалось, что Михаил Ефремов не признал свою вину в ДТП.

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