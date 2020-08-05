Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Суд над Михаилом Ефремовым: подробности первого рассмотрения дела по существу

Сегодня, 12:10

Гражданскую жену погибшего не признали потерпевшей по делу

Сегодня, 5 августа, в Пресненском суде Москвы началось заседание по уголовному делу о смертельном ДТП, которое в июне этого года устроил российский актер Михаил Ефремов. Заседание было назначено ранее, на слушании, которое прошло 30 июля. Тогда, напомним, суд продлил домашний арест Михаилу Ефремову до 22 января 2021 года.

На данный момент проходит заседание, где дело рассматривают по существу. Михаил Ефремов находится в зале суда вместе со своим адвокатом Элманом Пашаевым.

Михаил Ефремов
Михаил Ефремов
Фото: Getty Images

Также на суде присутствуют потерпевшие – семья погибшего в ДТП Сергея Захарова, а именно – старший сын погибшего Сергея Захарова от первого брака Виталий и трое родственников из Рязанской области, чьи интересы представляет адвокат Александр Добровинский: брат курьера, младший сын и его мать Маргарита. Все они также подготовили гражданские иски к Ефремову, сообщает "СтарХит".

Известно, что гражданская жена погибшего Сергея Захарова Ирина Стерхова требовала признать ее потерпевшей по делу, однако это было отклонено судом.

Также, как сообщает ТАСС, адвокат Ефремова заявил, что сторона потерпевших пытается фальсифицировать доказательства. По его словам, представители потерпевших собираются привлечь к суду не допрошенного на следствии свидетеля, а также – несколько лжесвидетелей, якобы видевших Ефремова за рулем машины в момент и сразу после аварии.

Актер Михаил Ефремов
Актер Михаил Ефремов
Фото: YouTube

Напомним, Михаил Ефремов обвиняют в совершении преступления по п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека). За такое преступление человек может получить от пяти до 12 лет лишения свободы. Ранее сообщалось, что Михаил Ефремов не признал свою вину в ДТП.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Михаил Ефремов
Реклама

Новости партнеров

Хозяйка самых красивых ягодиц выставила напоказ формы
Хозяйка самых красивых ягодиц выставила напоказ формы
"Двойники" Кардашьян померились пышными прелестями
"Двойники" Кардашьян померились пышными прелестями
Кончита Вурст встревожила фанатов обнаженным фото
Кончита Вурст встревожила фанатов обнаженным фото
Не узнать: так выглядели Галкин и Нагиев в молодости (фото)
Не узнать: так выглядели Галкин и Нагиев в молодости (фото)

Популярные статьи

Сегодня, 12:10Food

Как приготовить вкусную икру из баклажанов: три простых рецепта

Сегодня, 11:24Events

Праздник Почаевской чудотворной иконы Божией Матери-2020

Сегодня, 05:55Fun

Самая красивая девушка на планете в прозрачном платье упала в бассейн: видео

Вчера, 12:53Психология

Почему важно научиться выстраивать личные границы: ответ психолога

Вчера, 11:00Шоу-бизнес

Появились ранее не опубликованные портреты детей принца Уильяма и Кейт Миддлтон: фото

Вчера, 10:00Шоу-бизнес

Меган Маркл – 39: ответы на самые популярные google-запросы

Вчера, 05:27Психология

Гороскоп на сегодня 4 августа: Овнам можно браться за новые дела, а Тельцов ждет активный день

3 августаFun

Илон Маск заявил, что пирамиды построили пришельцы: появилась реакция властей Египта

3 августаШоу-бизнес

Владимир Пресняков и Наталья Подольская станут родителями во второй раз – СМИ

3 августаEvents

Полнолуние 3 августа: что нельзя делать в этот день

3 августаFun

Мужчина нашел на парковке четыре тысячи долларов: его реакция стала хитом Сети

3 августаШоу-бизнес

Ирина Федишин в ярком купальнике на пляже показала идеальную фигуру: фото

3 августаПсихология

Самые высокомерные знаки зодиака, которые считают себя лучше других

3 августаПсихология

Гороскоп на сегодня 3 августа: Водолею нельзя лениться, а Рыбам пора переходить к активным действиям

2 августаEvents

Гороскоп на завтра 3 августа 2020 года: кому из знаков зодиака грозит обман

2 августаEvents

Сегодня Ильин день-2020: узнайте, почему нельзя купаться в этот день

Новости партнеров

Помнишь девочку из «Голубой лагуны»? Взгляни на нее 40 лет спустя
Помнишь девочку из «Голубой лагуны»? Взгляни на нее 40 лет спустя
Журналист проекта попал в рабство в Шарм-эль-Шейхе
Журналист проекта попал в рабство в Шарм-эль-Шейхе
Жена Усика покорила поклонников боксера своей красотой
Жена Усика покорила поклонников боксера своей красотой
21-летняя дочь Лолиты огорчила звездную маму
21-летняя дочь Лолиты огорчила звездную маму
Фитнес-модель Лекси Кай в экстра-мини повертелась перед жеребцами
Фитнес-модель Лекси Кай в экстра-мини повертелась перед жеребцами
Она моложе беременной Каменских: с кем заметили Потапа
Она моложе беременной Каменских: с кем заметили Потапа
Корейская Кардашьян сняла белье и показала настоящий размер
Корейская Кардашьян сняла белье и показала настоящий размер
Мейхер впервые показала дочерей от российского бизнесмена
Мейхер впервые показала дочерей от российского бизнесмена

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять