Суд отклонил просьбу Ефремова разрешить ему прогулки на улице: жизнь актера под угрозой

Актер страдает прогрессивной болезнью легких

Пресненский суд Москвы не разрешил российскому актеру Михаилу Ефремову прогулки под домашним арестом, сообщает Telegram-канал Mash. Напомним, что актер находится под домашним арестом до 22 января 2021 года.

Разрешить актеру недолгие прогулки просил его адвокат, ссылаясь на слабое здоровье подзащитного.

"По его словам, Михаил Ефремов страдает хронической прогрессивной болезнью легких, его жизни угрожает опасность. Ну и попутно пожаловался, что потерпевшие требуют около 16 млн рублей, хотя в деле пока один иск на 6,5 миллионов. Сам актер сетовал, что в квартире нечем дышать и обещал гулять только во дворе. На заседание Ефремов не пришел, сославшись на плохое самочувствие", – говорится в сообщении канала.

Актер Михаил Ефремов Фото: YouTube

Напомним, что 11 августа проходило второе заседание по уголовному делу Михаила Ефремова, который в июне этого года стал виновником смертельного ДТП в Москве. На заседании актеру стало плохо. В бессознательном состоянии его увезли в Боткинскую больницу в Москве. Позже у Ефремова диагностировали инсульт.

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