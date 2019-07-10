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Суд признал Хулио Иглесиаса биологическим отцом 42-летнего испанца

Признания Хулио Иглесиаса его отцом 42-летний Санчес добивался давно

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:23
Хулио Иглесиас
Хулио Иглесиас
Фото: Getty Images

Певец Хулио Иглесиас является биологическим отцом испанца Хавьера Санчеса – такое решение вынес суд первой инстанции Валенсии. Об этом сообщило агентство ЭФЭ со ссылкой на адвоката подданного пиренейского королевства.

Смотрите также: сын Хулио, Энрике Иглесиас, поделился видео с отдыха:



Признания Хулио Иглесиаса его отцом 42-летний Санчес добивался давно. Матерью мужчины является португальская танцовщица, с которой Хулио якобы вступил в отношения, будучи при этом в браке с журналисткой и моделью Исабель Прейслер.

Отметим, что тест на отцовство проводился еще в 2017 году и показал, что Хавьер Санчес – биологический сын Хулио Иглесиаса. Однако признавать отцовство певец отказался. 

Хулио Иглесиас
Хулио Иглесиас
Фото: Getty Images

К слову, по официальным данным, 75-летний Хулио Иглесиас является отцом восьмерых детей. Один из них — Энрике Иглесиас, известный певец.

Ранее мы также писали, что счастливый папа Энрике Иглесиас рассмешил сеть видео со своими детьми. Кроме того, недавно Энрике Иглесиас открыл правду об интимной жизни с Анной Курниковой. 

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Источник: ТАСС
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