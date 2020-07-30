Суд продлил домашний арест Михаилу Ефремову

Актер будет на домашнем аресте до января следующего года

В Москве состоялось судебное слушание по уголовному делу Михаила Ефремова, который в июне этого года стал виновником смертельного ДТП.

Как сообщает издание "СтарХит", суд продлил домашний арест Михаилу Ефремову до 22 января 2021 года. Известно, что первое заседание по существу дела Ефремова состоится 5 августа.

"Суд оставил предыдущую меру пресечения Ефремову в виде домашнего ареста на срок до 22 января 2021 года. Мы считаем данное решение вполне адекватным. Также сегодня рассматривалось ходатайство о признании Ирины Стеховой, гражданской жены погибшего Сергея Захарова, потерпевшей в данном деле, оно было отклонено судом. В целом пока все складывается примерно так, как мы и предполагали. Ждем следующего слушания", — заявил Александр Добровинский, адвокат, представляющий интересы семьи скончавшегося в ДТП Сергея Захарова.

Михаил Ефремов Фото: Getty Images

Также сообщается, что суд отказал Михаилу Ефремову в двухчасовых прогулках, о которых просил его адвокат. Также актеру запрещено общаться с журналистами.

Напомним, Михаил Ефремов обвиняют в совершении преступления по п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека). За такое преступление человек может получить от пяти до 12 лет лишения свободы. Ранее сообщалось, что Михаил Ефремов не признал свою вину в ДТП.

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