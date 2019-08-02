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Суд вынес приговор Кэти Перри за плагиат

Американская певица должна выплатить крупный штраф

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:00
Кэти Перри
Кэти Перри
Фото: instagram.com/katyperry

Федеральный суд присяжных в США обязал известную певицу Кэти Перри, песню которой "Dark Horse" признали плагиатом, выплатить около трех миллионов долларов в качестве компенсации рэперу Маркусу Грею.

Смотрите видео о рекорде Кэти Перри в YouTube:

По информации USA Today, штраф также должны заплатить соавторы Кэти Перри, которые принимали участие в создании песни, скопированной с композиции "Joyful Noise" Маркуса Грея, более известного под сценическим именем Flame. 

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Также сообщается, что изначально адвокаты музыканта требовали выплатить штраф в размере 20-ти миллионов долларов, поскольку Кэти Перри заработала на песне больше 30 миллионов долларов и даже получила премию "Грэмми". 

Напомним, что в феврале этого года стало известно, что Орландо Блум сделал предложение Кэти Перри. Актер преподнес кольцо своей возлюбленной в День всех влюбленных.

Также до этого проверенные источники утверждали, что пара не спешит с церемонией и хочет насладиться отношениями до церемонии бракосочетания. 

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