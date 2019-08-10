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Судья "Танці з зірками" удивила сеть фото в купальнике

Екатерина Кухар похвасталась фигурой в Instagram

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:33
Екатерина Кухар
Екатерина Кухар
Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official

Судья шоу "Танці з зірками" Екатерина Кухар, недавно снявшаяся в полнометражном фильме, удивила сеть фотографией в купальнике. Снимок без макияжа прима-балерина Национальной оперы Украины опубликовала на своей странице в Instagram.

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Накануне Екатерина Кухар отправилась с отпуск в Калифорнию. В социальной сети знаменитость публикует свежие кадры с отдыха, на которых видно не только красоту пляжей, но и шикарную фигуру танцовщицы.

Один из таких снимков, сделанных на побережье Малибу, Кухар разместила на своей странице совсем недавно. "Love me like you do...", – загадочно подписала пост Екатерина. На фото она позирует без мейкапа и в белом купальнике.

INSTAGRAM (@ekaterinakukhar_official)

Подписчики звезды отметили ее природную красоту и подтянутую фигуру. "Вы как всегда прекрасны! Не перестаю восхищаться вашей нежностью и женственностью", "Ви виглядаєте без макіяжу на 20 років", – пишут в комментариях пользователи сети.

Недавно мы писали о том, что Екатерина Кухар и Александр Стоянов признались, почему переносят свадьбу.

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