Судья "Танців з зірками" стала директором Киевского хореографического училища

Прима-балерина Екатерина Кухар возглавит образовательное учреждение, в котором училась сама

Прима-балерина Национальной оперы Украины, судья шоу "Танців з зірками" Екатерина Кухар, которая ранее показала лицо своей дочери Анастасии, возглавит Киевское государственное хореографическое училище.

Ее назначили и.о. директора и уже представили коллективу учебного заведения. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и информполитики.

Отмечается, что Кухар сама была ученицей этого училища, и потому ей известны все аспекты, на которые в первую очередь нужно обратить внимание.

Прима-балерина Екатерина Кухар Фото: пресс-служба

"Екатерина является выпускницей этого заведения, поэтому хорошо знает и понимает все его проблемы. И мы как профильное Министерство ожидаем, что в статусе руководителя она эффективно их решит и выведет на новый качественный уровень подготовку наших будущих прим!" – сказала коллективу училища заместитель министра культуры и информационной политики Лариса Петасюк.

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Екатерина Кухар заявила, что намерена сосредоточить свое внимание на повышении квалификации педагогов, разработке современных учебных планов, получении заведением III-IV уровня аккредитации, а также разработке "украинской методики классического танца".

Ранее Александр Стоянов рассказал об отношениях с Екатериной Кухар. Мы также писали, что президент Владимир Зеленский наградил певицу Тину Кароль почетным орденом княгини Ольги.

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